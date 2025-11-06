Los artistas intérpretes o ejecutantes de los premios CMA incluyen a Megan Moroney, Shaboozey y Ella Langley.

La Asociación de Música Country presentó una lista inicial de artistas para el próximo Premios CMAcon los tres principales nominados: Lainey Wilson, Megan Moroney y Ella Langleyempatados con seis nominaciones cada uno, listos para cantar. El segundo finalista, Zach Top, que tiene cinco nominaciones, también actuará.

shaboozeyBigXthaPlug, Luke Combs, Tucker Wetmore y Stephen Wilson completan la lista de nombres de artistas revelados el jueves para los CMA, que tendrán lugar en poco menos de dos semanas, el 19 de noviembre.

Los CMA también anunciaron algunas de las canciones que interpretarán estos artistas en la transmisión de ABC.

Langley interpretará su sencillo recién lanzado “Choosin’ Texas”, mientras que Moroney interpretará su última canción, “6 Months Later”, que salió en junio antes de un álbum que saldrá a principios de 2026.

Top interpretará “Guitarra”. Wetmore, nominado a nuevo artista del año, cantará “Wind Up Missin’ You”.

Otro nuevo artista nominado, Stephen Wilson Jr., subirá al escenario dos veces. Por su cuenta, repetirá su versión del clásico de Ben E. King “Stand By Me”; él y Shaboozey también cantarán el dueto que tuvieron en la reciente película “The Long Walk”, titulada “Took a Walk”.

La otra colaboración anunciada en este momento verá a BigXthaPlug y Luke Combs uniéndose para una versión en vivo de su canción “Pray Hard”.

Se anunciarán artistas adicionales durante las próximas dos semanas.

Wilson cumplirá una triple función esa noche, no sólo como principal nominado e intérprete, sino también como presentador de la transmisión de tres horas. Anteriormente se anunció que el ganador anterior del artista del año será el único presentador de este año, después de llegar en 2024 como tercer presentador y una especie de compañero de los pilares de toda la vida Luke Bryan y Peyton Manning.

El espectáculo anual número 59 se transmite en vivo por ABC desde el Bridgestone Arena de Nashville el 19 de noviembre a las 8 p.m., hora del Este. Estará disponible para transmisión al día siguiente en Hulu.