Los artesanos de Hamnet hablan de su colaboración con Chloe Zhao

El equipo creativo detrás de “Chloé Zhao”Hamnet” se reunieron para una mesa redonda como parte del Variedad Serie de proyecciones para revelar el proceso de colaboración que dio vida a la novela de Maggie O’Farrell en la pantalla.

La película sigue a Agnes (Jessie Buckley), la esposa de un joven William Shakespeare (Pablo Mescal), mientras ella navega por la maternidad en Stratford-upon-Avon mientras su marido persigue sus ambiciones teatrales en Londres. Cuando su hijo Hamnet enferma, la familia enfrenta una pérdida devastadora que inspira la obra más importante de Shakespeare, «Hamlet».

<br />

Un tema surgió repetidamente a lo largo del panel: Chloé ZhaoEl estilo de dirección y el liderazgo de, que marcaron el tono de la producción desde sus primeras etapas. «Está tan desprovista de ego o de cualquier sensación de que ella es la jefa y está a cargo», dijo la directora de casting Nina Gold, quien obtuvo una nominación a la lista corta por su trabajo. A Gold se unieron la diseñadora de vestuario de la película Malgosia Turzanska, el director de fotografía Łukasz Żal y la decoradora de escenario Alice Felton. Gold continuó diciendo: «Si bien ella obviamente tiene una especie de plan maestro genial, es muy colaboradora e inclusiva: simplemente hablan y realmente trabajan juntos en ello».

Zal también elogió el enfoque instintivo de Zhao hacia la realización cinematográfica. “A veces venía por un momento y tomaba decisiones muy, muy buenas y muy rápidas”, dijo. «Ella realmente toma decisiones con su cuerpo, más con su corazón que con su mente».

Gold describió el intenso proceso de elección de los niños, en particular de Jacobi Jupe, que tenía 10 años cuando consiguió el papel principal. Jupe era alguien que había estado en su radar y había querido lo eligió para «Las rosas,«, pero en ese momento, él no tenía la edad adecuada. Después de audicionarlo «probablemente ocho veces», Gold dijo que ya no estaba sorprendida por su actuación, en particular lo que aportó a la escena de la muerte. «Ver este increíble tipo de acceso a sus emociones de una manera tan ilimitada y la voluntad de simplemente saltar allí y seguir haciéndolo fue algo asombroso», dijo.

Turzanska destacó un descubrimiento fortuito de una investigación cuando la casa de alquiler de Londres Cosprop encontró una caja sin abrir durante 100 años que contenía elegantes trajes de baile victorianos. Entre ellos, un auténtico jubón isabelino. “Me perdí y lloré, y fue simplemente magnífico”, dijo. «Hay muy pocas prendas que no sean reales y nobles que se hayan conservado. Y esta era una prenda sencilla, que era tan hermosa de poder ver». El El descubrimiento inspiró sus diseños de dobletes para el personaje de Will.

Turzanska trazó el viaje emocional de Agnes a través del color, particularmente el rojo. «Ella es una criatura tan vibrante e innegablemente viva», dijo el diseñador. “Siempre estuvo la conversación sobre este bombeo de sangre y vida”. A lo largo de la película, el color evoluciona desde la vitalidad, pasando por tonos óxido durante la maternidad, hasta «esta costra grisácea y violácea» después de la muerte de su hijo, antes de recuperar fuerza vital en el final.

Felton detalló el intrincado juego de taller de guantes que se necesitaba porque el padre de Will es guantero. Ella describió el espacio como opresivo. «Es un lugar donde lo lastiman y lo amenazan. Will no quiere estar allí. No quiere seguir los pasos de su padre, pero se ve obligado a estar allí. Así que hay objetos que son bastante afilados y amenazantes, además de objetos simplemente hermosos».

Felton continuó: «Teníamos todo un equipo de trabajadores del cuero y nosotros podíamos entrar allí y elegir nuestros guantes».

Como parte de su investigación, Felton fue al Victoria and Albert Museum de Londres y copió guantes de la época. «Encontramos hermosos guantes viejos de la época y los rehicimos, y los hicimos en diferentes etapas». Aunque era una vestimenta de fondo, informó el ambiente opresivo de Will como aspirante a escritor.

Zal elogió el trabajo de Felton y explicó cómo capturó visualmente el confinamiento emocional de Will antes de conocer a Agnes a través de un encuadre restrictivo. «Queríamos crear un contraste entre ellos», dijo. «De alguna manera está atrapado con sus pensamientos en lo que tiene en la cabeza… El techo lo presiona, hay divisiones en esta casa, todo está muy estructurado y las composiciones están de alguna manera cerradas».

Felton también habló sobre la evolución del dormitorio infantil. Explicó cómo comienza con dos camas «que hicimos a mano». Felton dijo: “Entonces, obviamente, dos se convirtieron en uno, y luego, cuando se despejaron, el espacio quedó vacío”.

El color era igualmente importante para Felton y el diseñador de producción de la película. La paleta de la casa es mucho de azules, grises, cremas y maderas oscuras sin apenas color. Las cortinas de la habitación de Will y Agnes están hechas y tienen un color rojo anaranjado. Después de que Hamnet muere, se quita todo el color de esa habitación.

En la escena final de la película, donde el público ve la primera representación de “Hamlet” en el Globe Theatre, Gold eligió a más de 350 extras. En su búsqueda buscó “rostros interesantes y no modernos”.

Todos tuvieron que ser vestidos por Turzanska y su equipo. La diseñadora de vestuario reveló que la propia Zhao aparece en la escena del Globo durante el final de la película, extendiendo su mano desde el balcón central, un camafeo para aquellos que miran de cerca.

“Me siento dueña de la película, de toda la película más que nunca por la forma en que ella nos dirigió”, dijo Turzanska.

Mira el vídeo de arriba.