Los arcos de ‘flores blancas y frutas de Yukari Sakamoto en San Sebastián

En los primeros momentos de la «flor y frutas blancas» de Yukari Sakamoto, que se estrena en la competencia de nuevos directores de San Sebastián, una niña sube una torre de la escuela agarrando una franja de tela blanca. Cortamos a Anna, interpretada por el recién llegado Miro, mientras llega a un internado de niñas protestantes, como estudiante de transferencia tranquila. Su madre le advierte «Esta escuela es tu última oportunidad».

Dentro de una última pintura de cena cuelga en una habitación austera de sillas de madera oscura y mesas vestidas de algodón: es un lugar que se ejecuta en autonomía y disciplina. El pedido formal enmarca la historia de tres estudiantes cuyas vidas se ven afectadas por un acto de pérdida repentina.

Anna es retirada y apartada por su capacidad para ver fantasmas. Su compañera de cuarto, Rika (Nico Aoto), es su opuesto: admirada, elegante, aparentemente perfecta. Durante un ensayo de baile de cinta, las luces parpadean, «Lo siento», Anna susurra a la pared, reconociendo la presencia que sus compañeros de clase no pueden percibir. Pasa un año y Anna sigue siendo una solitaria, con Rika aún más popular pero queriendo ayudar a su compañera de cuarto «¿no es agotador no llevarse bien con la gente», pregunta? «¿Por qué no intentar ser yo?» Ella ofrece.

Vemos a Rika subir a la torre de nuevo. Por la mañana, ella saltó, dejando su cinta atada a la barandilla. Es aquí, después de 15 minutos, se revela el título de la película «Flor y frutas blancas». Su muerte reverbera a través de la escuela: los compañeros de clase se encuentran juntos en el piso de baile; Se celebra un funeral cristiano. Anna descubre el diario de Rika, donde las notas triviales dan paso a los fragmentos de las presiones de ser el popular.

Desde aquí, la narración se inclina hacia el espectral. Leyendo junto al río, Anna ve un orbe brillante que se cierne en sus palmas antes de entrar en su cuerpo. Ella regresa cambiado, sonriendo, de repente con fluidez en el baile, aunque sus movimientos a veces se sacudieron como si estuvieran dirigidos por otra voluntad. El amigo más cercano de Shiori Rika, interpretado por Anji Ikehata, se vuelve cerca de Anna mientras lidia con el dolor y la duda.

Sakamoto enmarca estas apariciones dentro de las tradiciones japonesas, donde los espíritus son bienvenidos a casa durante los festivales de verano como recordatorios de continuidad. Los fantasmas, sugiere, no están allí para aterrorizar sino para conectarse. Bailar, particularmente Butoh, se convierte en otro idioma para lo que las palabras no pueden transmitir.

«White Flower and Fruits» es producida por Chiaroscuro Inc, ganadora del Oscar, Teruhisa Yamamoto, («Drive My Car», «Gannibal»), quien se encontró por primera vez con el proyecto a través de nuevas direcciones en el cine japonés (NDJC,) una iniciativa de características dirigida por la organización de promoción de la industria visual (VIPO). Bitters End maneja las ventas internacionales. Se unen a los jóvenes actores Aoba Kawai, Ryo Iwase, Takako Yamamura, Ayumi Ito, Mitsuo Yoshihara y Mugi Kadowaki. El lanzamiento en Japón está programado para el 26 de diciembre de 2025, con derechos mundiales disponibles fuera del territorio.

Variedad Habló con Sakamoto por delante del estreno del mundo:

La edad en la que ocurre el suicidio es fundamental para Anna y Shiori, un momento de inmensa sensibilidad y presión para conformarse. ¿Ves esto como una historia de crecimiento tanto como sobre procesar el dolor?

Sí, creo que también podríamos ver esta película como una historia de crecimiento. A la misma edad que los personajes, éramos tan tercos, insistiendo en ser quienes somos, pero tan sensibles y abiertos en el sentido de que incluso las cosas más pequeñas podrían remodelarnos.

Podríamos ver a Anna como un personaje que siempre habla con franqueza, a veces hasta el punto que se siente egocéntrico. Sin embargo, al reunirse y aceptar el espíritu de Rika y acercarse a Shiori, gradualmente aprende a escuchar a los demás de manera más atentada y comienza a descubrir lo que puede hacer.

Por otro lado, al ver cómo Anna se mantiene fiel a sí misma, Shiori también comienza a escuchar su propio corazón y comienza a dar un primer paso hacia la vida que desea. Entonces sí, podríamos decir que es una historia de dos adolescentes que se influyen entre sí y crecen juntos.

Has dicho que quieres que los jóvenes que se sientan presionados se ajusten a ver esta película. ¿Cómo espera que las diferentes audiencias (asiáticas japonesas, más amplias, europeas, respondan a sus elementos religiosos, institucionales y sobrenaturales?

Para mí, la única forma de construir una relación auténtica es conectando a las personas uno a uno. Tiene que estar simplemente entre «yo y you» en lugar de «yo contra la multitud» o «yo con alguien», o de lo contrario creo que no podremos conocernos profundamente.

Además, durante esos momentos, no debemos dejar que nuestro «yo» sea barrido por el conjunto de pensamientos existentes o una tendencia pasajera. En cambio, es mejor enfrentar, pensar y juzgar todo por sí mismo, tal como lo hizo Anna cuando se enfrentó al espíritu desconocido y sobrenatural de Rika.

I truly believe this concept — without connecting one-on-one, we wouldn’t be able to get closer and understand each other’s heart — is a very universal thing regardless of country, religion or what kind of society we live in. And because it’s a timeless idea, no matter what background you are from, no matter if the time may change, I hope you can feel the urge to engage things with your own heart, not being guided by others’ voices but by your own way, just like the bond between Anna and Rika.

El folklore a menudo presenta espíritus como inquietantes y familiares. ¿Cómo se basó en esas tradiciones mientras aún basaba la historia en el tema muy contemporáneo del suicidio adolescente?

En Japón, cuando llega el verano, damos la bienvenida al espíritu de nuestros antepasados ​​difuntos a nuestra casa y pasamos tiempo juntos en el mundo actual. Para nosotros, su espíritu y su visita no traen ningún sentimiento aterrador, y esto también nos recuerdan cómo dos mundos están conectados entre sí.

Al crecer en ese entorno, veo los espíritus como algo muy cercano, como algo continuo de nuestro mundo. Cuando la gente fallece, no es el final. Todavía están involucrados con nuestra realidad en algún tipo de forma y forma, y ​​esa es la razón por la que creo que nosotros, que todavía vivimos aquí, no tenemos derecho a interpretar una vida de los fallecidos para nuestra propia comodidad, ni himemos su dignidad.

Sin embargo, a menudo vi los informes de noticias sobre el suicidio adolescente que interpretan el incidente de una manera similar a los chismes, y creo que lo que se olvida en tales casos es la dignidad de los fallecidos.

Estudiaste filosofía en la Universidad de Sophia y luego entrenaste en edición en Tokio Geidai. ¿Cómo han moldeado esas dos disciplinas su enfoque de la historia, la estructura y el ritmo de esta película?

El concepto principal que aprendí en la Universidad de Sophia es que la «filosofía» es sobre la autocrítica continua y una vida de preguntas. Así que creo que esta idea de alguna manera dio forma a la forma en que creo la historia, recordándome que no caiga en la trampa para respuestas rápidas, soluciones fáciles ni conclusiones a corto plazo.

Más tarde, el concepto principal que aprendí en la Universidad de las Artes de Tokio es que «editar» es básicamente un acto de ser paciente. Tenemos que esperar el momento correcto donde el metraje nos vuelve a hablar.

Lo único cierto sobre el cine es que nada es seguro. Las cosas rara vez salen según lo planeado y está lleno de cosas inesperadas, y aunque me hizo sentir ansioso por hacia dónde se dirige esta película, intenté no forzarlo demasiado solo porque es diferente de lo que imaginé en primer lugar.

Siempre tengo en cuenta durante la edición de esta película que debemos dar forma y guiar las imágenes como arcilla, creando una atmósfera donde puede respirar más naturalmente, y se convierte en cómo creé el ritmo de la película. Mirando hacia atrás, tengo ganas de editar y la filosofía comparten un proceso e influencia profundamente similares.

Regresamos a bailar a menudo en esta historia, todo sin música. ¿Por qué fue importante este hilo de movimiento en la historia al que regresar?

En esta película, Butoh es un concepto que surgió en mi mente cuando intenté representar las cosas que las palabras y el diálogo no son suficientes para hacer. Personalmente, me gusta Kazuo Ohno, un legendario artista japonés de Butoh, y me sorprende la forma en que vinculó su presencia y mente muy íntimamente con el propio Butoh.

El hecho de que una persona esté de pie en un solo lugar, solo es lo que es, es lo que hace que todo sea especial e insustituible. No estamos hablando de ser buenos o malos en eso, ni de hacerlo para ser parte de otra cosa. Este es un proceso de ‘butoh’ que ocurre solo para que uno sea ellos mismos. Es por eso que intenté construir secuencias y progresión en la película que conduce hacia el final donde Anna, junto con Rika, puede presentarnos tales movimientos.

Los adultos en la película parecen incapaces de comunicarse realmente con las chicas. ¿Era esta brecha entre generaciones algo a lo que querías llamar la atención?Sí, era algo que pretendía. Solo después de crecer, a veces me di cuenta, muchos adultos que se paran frente a los niños como padres o maestros, en realidad no siempre saben cómo comportarse como «adultos». Entonces, en lugar de ocultarlo, pensé que era mejor mostrar la realidad tal como es, que hay momentos en que los adultos y los niños simplemente no pueden «conectarse» e invitar a las personas a reflexionar sobre lo que podemos hacer en esos momentos.

Sin embargo, más tarde me di cuenta de que este fenómeno podría ser especialmente obvio en la sociedad de Japón. Parece haber una fuerte renuencia hacia los adultos que intentan vivir como seres humanos individuales en lugar de como «adultos» y niños que intentan vivir como seres humanos independientes. Por ejemplo, un maestro que se detiene en una tienda de conveniencia podría provocar quejas en una sociedad, se espera que los padres oculten los problemas familiares de sus hijos y los niños que expresan sus propias opiniones con demasiada libertad son criticados.

Siento que esta corriente subterránea tácita existe dentro de mí, y tal vez incluso entre el elenco.

¿Hay algo que le gustaría agregar que no haya preguntado?

Había algo que no había planeado enfatizar cuando comenzamos a disparar, pero solo llegamos a darnos cuenta durante todo el proceso. Es que en esta historia, me alegraría si pudieras prestar atención al simple gesto de cómo los personajes miran algo.

Siento que cuando echamos un vistazo a lo mismo, incluso de la más mínima manera, hay alguna conexión en ese momento. Ya sea una mirada aleatoria al cielo, o ver a alguien pasear por el parque. Esos son los momentos en los que «compartimos» en silencio y silenciosamente la misma visión del mundo.

Lo que cada persona siente cuando ve algo puede, por supuesto, ser completamente diferente. Eso está totalmente bien. Pero para mí, el momento en que las personas miran lo mismo es el único momento en que nos permite estar juntos, incluso si tenemos valores completamente diferentes.