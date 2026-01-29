Los aranceles estadounidenses son los más perjudiciales para la economía mundial: Estudio Económico







El Estudio Económico 2025-26, presentado en el Parlamento el jueves, antes del Presupuesto de la Unión para 2026, describe Aranceles impuestos por Estados Unidos sobre las importaciones de sus socios comerciales como el acontecimiento más perturbador que afecta a la economía global en los últimos tiempos, informó el PTI.

La encuesta dijo que India debe centrarse en construir capacidades nacionales duraderas y fortalecer la soberanía económica a medida que el espacio para el comercio global basado en reglas continúa reduciéndose en medio de crecientes tensiones geopolíticas y económicas.

Según la encuesta, la economía global ha estado sujeta a múltiples trastornos, impulsados ​​por guerras comerciales, competencia estratégica y políticas proteccionistas. Observó que las relaciones económicas son cada vez más estratégicas y controvertidas, lo que hace que la capacidad de aprender y adaptarse sea un elemento crucial del arte de gobernar moderno.

«El más perturbador de estos disturbios fue la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a las importaciones de sus socios comerciales», según la encuesta, según el PTI.

Creciente proteccionismo y competencia estratégica

La evaluación se produce en medio de preocupaciones sobre las políticas comerciales, arancelarias e inmigratorias de la administración Trump, los controles de exportación de China sobre minerales críticos y la creciente inquietud en los países occidentales por los vínculos energéticos de India con Rusia.

La encuesta observó que la competencia estratégica está alimentando las guerras comerciales, mientras que los países compiten por el acceso a minerales críticos y tecnologías avanzadas de una manera descrita como «que recuerda a una nueva lucha colonial», según el PTI.

Decadencia del sistema de comercio basado en reglas

El Estudio Económico Señaló que la interdependencia económica, que antes se consideraba una fuerza estabilizadora, ahora se considera cada vez más una fuente de vulnerabilidad.

Destacó un resurgimiento del ultranacionalismo, a menudo arraigado en afirmaciones de superioridad cultural y sentimiento antiinmigrante, que está dando forma a las decisiones políticas en todas las regiones.

«Este cambio está reduciendo el espacio para la cooperación multilateral y el comercio basado en reglas, endureciendo las fronteras internas y restringiendo la movilidad laboral», según la encuesta, y agrega que las estrategias económicas se están volviendo cada vez más introspectivas, informó el PTI.

Creciente escepticismo hacia el libre comercio

La encuesta dijo que muchos países se están volviendo escépticos respecto del libre comercio y las instituciones multilaterales, que se considera que han contribuido a grandes y desiguales desequilibrios comerciales globales.

También señaló preocupaciones sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, sugiriendo que Beijing está utilizando su fortaleza fiscal para construir infraestructura en el extranjero con el fin de mejorar su dominio comercial y económico, según el PTI.

La resiliencia de la India y el camino a seguir

En este contexto, la encuesta dijo que las reformas y el desempeño económico de la India durante la última década la han ayudado a seguir siendo relevante, resiliente y adaptable a los shocks externos.

Sin embargo, destacó que la India ahora debe ir más allá y cultivar deliberadamente la indispensabilidad estratégica.

en un fragmentado economía globalLa capacidad de aprender sin dependencia se ha convertido en una habilidad estratégica crítica, según la encuesta, y agrega que “el swadeshi es inevitable y necesario”, informó el PTI.

El fin de la «globalización ingenua»

La encuesta observó que el contexto estratégico ha cambiado significativamente, con controles de exportaciones, regímenes de negación de tecnología, mecanismos de frontera de carbono y políticas industriales agresivas que señalan el fin de lo que denominó “globalización ingenua”.

«En tales circunstancias, Swadeshi se convierte en una herramienta política tanto defensiva como ofensiva», dijo, lo que permite la continuidad de la producción en medio de shocks externos, informó la agencia de noticias.

La encuesta concluyó que el desafío político clave radica en alentar a Swadeshi de una manera que fortalezca la soberanía económica sin socavar la eficiencia. innovación o la integración global.

