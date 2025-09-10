Los aranceles de Trump vieron recortar las ventas de China de empresas estadounidenses, la encuesta encuentra







Muchas empresas estadounidenses que operan en Porcelana Espere que sus ventas reciban este año de las tarifas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y las que China ha impuesto en respuesta, según una encuesta anual publicada el miércoles por la Cámara de Comercio estadounidense en Shanghai.

Casi dos tercios de las 254 compañías que respondieron dijeron que los nuevos aranceles han reducido los ingresos esperados para sus operaciones de China en 2025. Alrededor de un tercio, muchas en la banca y otras industrias que no importan o exportan a los Estados Unidos, no esperan ningún impacto.

Trump ha impuesto un impuesto adicional al 30 por ciento a las importaciones de China, después de aumentarlas en un punto al 145 por ciento antes de que los dos países acordaron en mayo reducir una guerra arancelaria de tit por ojo. China ha respondido con un impuesto del 10 por ciento sobre Importaciones de EE. UU..

Los aranceles alcanzaron a las compañías que exportan a los EE. UU. Y las que importan piezas o ingredientes estadounidenses para su producción en China, como las compañías químicas, dijeron los líderes de la cámara de Shanghai. «Los aranceles han tenido un gran impacto en nuestras operaciones», dijo Eric Zheng, presidente del grupo.

Los dos lados se sostienen charlas comercialesPero hacia dónde se dirigen a las tarifas y otros problemas no está claro. La incertidumbre es un desafío para las empresas que necesitan hacer planes para el futuro, dijo Zheng.

Los tribunales estadounidenses han dictaminado que la mayoría de los aranceles de Trump son un uso ilegal de una ley de poderes de emergencia de EE. UU., Pero los impuestos de importación permanecen vigentes a medida que su administración apela el caso ante la Corte Suprema.

La encuesta de la Cámara de Shanghai, realizada del 19 de mayo al 20 de junio, encontró que los fabricantes están siendo más afectados por las tarifas, con cerca de las tres cuartas partes diciendo que los impuestos de importación reducirían sus ingresos de 2025 por China.

Encuestados nombrados Tensiones entre Estados Unidos y China como su principal desafío para los próximos tres a cinco años. Zheng llamó a mejorar la relación bilateral `Nuestra pisos No. 1.

