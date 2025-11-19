¡Los animales son los mejores creadores de engaños!

Jacarta – El mundo de las redes sociales nuevamente se volvió ruidoso después de que circulara un video que afirmaba que Ahmad Dhani Y Jameela Mulán está al borde del divorcio. La noticia se difundió rápidamente en TikTok y otras plataformas, provocando pánico entre los internautas que inmediatamente cuestionaron la verdad.

El video viral narra que Dhani y Mulan están pasando por su primer juicio de divorcio. Incluso se muestra el rostro de Dhani como si realmente estuviera en el proceso legal. La carga provino de una cuenta de TikTok. @Dedymariadi_02lo que llevó a la opinión pública a que el matrimonio de la pareja de músicos estaba roto. Desplázate para saber más, ¡vamos!

No pasó mucho tiempo para que la carga se extendiera a varias plataformas hasta que los internautas inmediatamente inundaron de curiosidad la columna de comentarios de Instagram de Dhani. Muchos se sorprendieron y se preguntaron si era cierto que la relación de Dhani y Mulan estaba al borde.

Al ver que la noticia se estaba extendiendo, Ahmad Dhani inmediatamente reaccionó con fuerza. Destacó que las noticias que circulan son puras mentiras y no tienen fundamento alguno.

«Resulta que LOS ANIMALES SON LOS MEJORES FABRICANTES DE ENGAÑOS, NO EL GOBIERNO», escribió Dhani en su publicación en Instagram, citado el miércoles 19 de noviembre de 2025.

No solo Dhani, Mulan Jameela también alzó la voz. Al subir su oración, Mulan pidió protección contra las calumnias y los malos prejuicios que podrían dañar su hogar.

«Oh Dios, protege a nuestra familia de los malos pensamientos y las calumnias que ciertamente pueden dañarnos. Nos has dicho en el Corán que el peligro de la calumnia es más cruel que el asesinato. Na’udzubillah min dzalik. Y sea lo que sea por lo que hayamos pasado, danos paciencia y sabiduría para todos nosotros. Amén, Dios, Mujib», escribió Mulan.

Después de ser ampliamente discutido, el video finalmente fue eliminado por el propietario de la cuenta de TikTok. Sin embargo, la huella digital ya ha provocado una respuesta de los internautas. Hay quienes se sienten decepcionados por la facilidad con la que se difunden los bulos, también hay quienes satirizan la dinámica de la información en las redes sociales.

«Abre TikTok, conmocionado por el mensaje de que Pakde y Sis están empezando a separarse, espero que aquellos que difunden noticias falsas obtengan karma, es triste ahora, los medios indonesios ya no pueden ser filtrados», escribió un internauta.