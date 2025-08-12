Los anillos de compromiso de Ronaldo y Geogina pueden hacer casi 1,000 casas subsidiadas en Indonesia

VIVA – Cristiano Ronaldo De vuelta en el centro de atención. No por un nuevo objetivo o récord, sino por el lujoso anillo de compromiso que le dio a su novia, Georgina Rodríguez. Se dice que el anillo vale US $ 10 millones, o equivalente a Rp162.4 mil millones.

El valor fantástico se reveló en el informe de Elle Australian, que calificó el anillo de diamantes como uno de los más caros del mundo para el tamaño de la prometida de un futbolista. Esta figura ciertamente invita a la atención, especialmente cuando se compara con las necesidades básicas de la sociedad en los países en desarrollo como Indonesia.

Una de las comparaciones relevantes es el precio casa subsidiada en Indonesia. Según los datos del Ministerio de PUPR, el precio de la vivienda subsidiada en 2025 está en el rango de Rp166 millones a RP240 millones, dependiendo del área.

Para áreas como Java (fuera de Jabodetabek) y partes de Sumatra, el precio máximo de las casas subsidiadas es de RP166 millones por unidad. Mientras tanto, regiones como Papua y Maluku tienen el precio más alto, que es RP240 millones por unidad.

Con un cálculo simple, un dinero RP162.4 mil millones que es proporcional al precio de los anillos de Ronaldo, puede usarse para comprar alrededor de 977 unidades de vivienda subsidiada en Java/Sumatra, o alrededor de 677 unidades de vivienda subsidiada en Papúa.

En el área metropolitana de Yakarta, donde el precio de la vivienda subsidiada alcanza Rp185 millones, el número de casas que se pueden comprar es equivalente a 878 unidades de vivienda. Esto es equivalente a un área residencial completa para cientos de familias.

Esta comparación muestra cuán grande es el valor de los productos de lujo si se convierte para las necesidades básicas de la comunidad. Además, los datos del Ministerio de PUPR también mencionaron que los atrasos de vivienda en Indonesia siguen siendo bastante altos, ya que millones de personas aún no tienen casas habitables.

El programa Subsidied House está diseñado para ayudar a las personas de bajos ingresos (MBR) a tener una residencia decente y asequible. Esta asistencia es una de las soluciones gubernamentales para reducir la desigualdad social y económica.

Los anillos de lujo usados por Georgina Rodríguez son realmente legítimos en el contexto de la vida personal de Ronaldo.