Los Angeles Kings se unirá al drama de hockey ‘Youngblood’

Los Kings de Los Ángeles de la NHL aparecerá en «Youngblood», la próxima adaptación de la película dramática de hockey de 1986 del mismo nombre. Disparar en el área de Crypto.com, Hogar of the Kings, comenzará en octubre.

Según una logline oficial, «Youngblood» sigue a la prometedora estrella de la joven hockey Dean Youngblood, quien «fue criado por su padre, Blane, en una dieta de dureza y hockey. Cuando Dean está invitado a unirse a los Mustangs de Hamilton, viaja a Canadá desde Detroit, donde sus habilidades de habilidad respetan y su arrogancia se enemiga rápido».

Los miembros del reparto incluyen a Ashton James («Boxcutter») como Dean Youngblood, Blair Underwood («Longlegs») como su padre, Blane Youngblood y Shawn Doyle («The Expanse») como entrenador Chadwick.

«Estamos increíblemente agradecidos con Luc Robitaille y los Kings de Los Ángeles por contribuir a esta adaptación oportuna de la película original», dijo el productor Anthony Leo. «Más allá de la excelencia en el hockey, los valores centrales de la inclusión y la equidad de los Kings se alinean perfectamente con los temas que hemos elegido poner al frente y al centro con ‘Youngblood'».

«‘Youngblood’ fue más que una película para mí y mis amigos creciendo, fue una obsesión», agregó el presidente de Los Angeles Kings, Luc Robitaille. «Es una película que continúa apareciendo en conversaciones con jugadores de hockey y fanáticos décadas después. Esta nueva versión actualiza la película de maneras emocionantes para el público de hoy. Estamos encantados de que nuestra organización aparezca en la pantalla y la oportunidad de compartir nuestra pasión por el deporte».

Hubert Davis sirve como director. «Youngblood» es producido por imágenes de aviones en asociación con Dolphin Entertainment y Canadian Teatrical Distributor Photon Films & Media.