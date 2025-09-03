Los Ángeles FC anuncia a Adrian Wibowo llamado al equipo nacional indonesio

VIVA – Los Ángeles FC (LAFC) anunció oficialmente noticias de orgullo para el fútbol indonesio. El descenso de Surabaya, Adrian Satriyo Wibowo, recibió una llamada para fortalecer Equipo nacional Indonesia.

Leer también: Garuda Worldwide: Aquí hay 4 jugadores del equipo nacional de Indonesia en 5 ligas europeas esta temporada



LAFC entregó directamente la noticia a través de la cuenta oficial de Instagram del club el miércoles (3/9) Morning Wib.

Además de Adrian, hay otros cuatro empleados de LAFC que también se llaman defendiendo a sus respectivos equipos nacionales. Son M Choere (Canadá), Son Heung Min (Corea del Sur), N Ordaz (El Salvador) y D Bouranga (Gabón).

Leer también: Más popular: el ex jugador de Persija sospechoso de Ahmad Sahroni, Persib dona la mayoría de los jugadores al equipo nacional indonesio



«Para clubes y países. Nuestros cinco jugadores han sido elegidos para representar a su país durante este descanso internacional», escribió LAFC.

La citación de Adrian coincide con la agenda FIFA Matchday Septiembre de 2025. Equipo nacional indonesio Programado para enfrentar a Taiwán el viernes (5/9), luego se reunió con Líbano el lunes (8/9). Ambos tuvieron lugar en el Gelora Bung Tomo Stadium (GBT), Surabaya.

Leer también: PSSI enfatiza el partido del equipo nacional de Indonesia en Gelora Delta y GBT está a salvo con la presencia de seguidores



Adrian nació en Los Ángeles el 17 de enero de 2006. El padre vino de Surabaya, por lo que tenía sangre indonesia. Aunque solo se ha confiado en solo 19 años, Adrian aparece en el escuadrón principal de LAFC.

Su nombre es cada vez más conocido después de ingresar a la lista de jugadores en la Copa Mundial de Clubes 2025. De hecho, estaba en el banco cuando LAFC se enfrentó al Chelsea en el primer partido, el 17 de junio.

Desafortunadamente, Adrian no obtuvo minutos para jugar en el partido que terminó 0-2 para la victoria del Chelsea a través de los goles Pedro Neto (34 ‘) y Enzo Fernández (79’).

Se sabe que Adrian juega en la posición de ala derecha. La llamada al equipo nacional indonesio esta vez podría ser el primer paso de su carrera internacional con Garuda.