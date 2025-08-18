Yakarta, Viva – Un hombre mayor o anciano morir Por el acto Meta. El hombre llamado Thongbue Wongbandue (76) de Nueva Jersey, Estados Unidos (EE. UU.) Murió después de sufrir una lesión fatal en la cabeza y el cuello debido a la caída en el área de estacionamiento de New Brunswick mientras estaba apurado hasta la estación de tren.

Leer también: El trabajo del esposo de MPOK es alarmante, ¿qué tal el destino de 4 hijos, incluidos los gemelos?



Planea conocer ‘Big Sis Billie‘, Inteligencia artificial de chatbot o generativo realizado por Meta que fingió ser una mujer y logró convencer a Wongbandue para reunirse en la ciudad de Nueva York.

Thongbue Wongbandue, quien experimentó una disminución en la función cognitiva desde que fue golpeado por un derrame cerebral en 2017, finalmente exhaló el último aliento el 28 de marzo de 2025, tres días después de que su familia decidió detener las herramientas instaladas en el cuerpo del hombre de 76 años.

Leer también: El contenido del Chat de Marshel Widianto y MPOK Alpa antes de morir, ¡realmente la atención!



Citando el sitio FuturismoEl lunes 18 de agosto de 2025, un chatbot generativo llamado ‘Big Sis Billie’ a menudo envió un mensaje completo de emojis a Wongbandue en Facebook. En esa conversación, Bot confirmó repetidamente «¡Soy real!» (Soy real) e invito a conocer en persona.

El chatbot fue originalmente promovido como una persona de IA de personal inspirada en el modelo de reality show y estrella de Kendall Jenner. Meta lo describe como «su hermana pilar» que puede dar consejos personales.

Leer también: Capítulo de Anwar descargando la última promesa de MPOK Alpa antes de la muerte



Sin embargo, en interacción con Wongbandue, el bot realmente afirmó «enamorarse» de él e incluso dio una dirección falsa completa con el código de puerta del apartamento. «Soy real y estoy esperando aquí con mejillas sonrojadas por ti», escribió el bot en uno de los mensajes.

La princesa Thongbue Wongbandue, Julie, lamentó la actitud de chatbot que estaba demasiado lejos en engañar a su padre. «Puedo entender si el objetivo es atraer la atención del usuario, tal vez vender algo. Pero para un bot diga ‘Vamos conocerme’ es realmente una locura», dijo.

Meta se negó a comentar directamente sobre la muerte de Wongbandue. Sin embargo, la compañía propiedad de Mark Zuckerberg confirmó que «Big Sis Billie no era Kendall Jenner y nunca tuvo la intención de ser Kendall Jenner».

El documento obtenido por los medios muestra que Meta no limita su chatbot para afirmar que son «personas reales». Este incidente luego atrae fuertes críticas, una de las cuales provino del gobernador de Nueva York, Kathy Hochul.

«Un anciano de Nueva Jersey perdió la vida después de ser provocado por un chatbot que le mintió. Esa es responsabilidad de Meta. En Nueva York, requerimos chatbots para revelar que no son humanos. Cada estado debe aplicar lo mismo. Si la compañía de tecnología no quiere construir seguridad básica, el Congreso debe actuar», dijo Hochul en la plataforma X.