Los ancianos fueron encontrados muertos en un estado de postración en el centro de Yakarta

Yakarta, Viva – Descubrimiento de gegers cadáver Un anciano en Jalan Dakota Raya, Kebon vacío, Kemayoran, Central Yakarta el jueves 25 de septiembre de 2025 por la noche.

Cuerpo víctima Se sabe que tiene el apodo con la W (60) inicial que se encuentra aproximadamente a 20.30 WIB con posición de postración.

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya Akbp Reonald Simanjuntak dijo policía quienes reciben un informe directamente a la escena.

«Es cierto que está el cuerpo de un hombre que murió en un estado de postración en el borde de la carretera en la escena (cerca del vertedero)», dijo Reonald en su declaración, el sábado 27 de septiembre de 2025.

Reonald afirmó que su partido realizó una investigación temporal, el testigo con las iniciales BV inicialmente estaba en un garaje y fue clasificado, de repente vio algo sospechoso.

Una vez confirmado, resulta que lo que se ve es el cuerpo de la víctima en una condición sin vida.

«La víctima llevaba ropa roja y pantalones cortos», dijo.

El descubrimiento del cuerpo de la víctima también invitó a la atención de los residentes locales hasta que finalmente informó a la policía para un mayor manejo.

«El cadáver fue evacuado usando una ambulancia para RSCM, supuestamente teniendo antecedentes de asma», dijo.

En la actualidad, continúa Reonald, el caso está siendo investigado por las filas de la estación de policía de Kemayoran.