Los analistas son optimistas sobre las inversiones en criptomonedas y oro el próximo año, siempre y cuando…

Jacarta – Mercado inversión A nivel mundial, se considera que todavía hay una gran oportunidad de continuar la tendencia positiva el próximo año. El futuro es brillante después de registrar varias actuaciones impresionantes a lo largo de 2025.

El analista senior de mercado de Nanovest, Bryan Oskar, dijo que 2025 no será un año feliz para diversos instrumentos de inversión. Los activos tradicionales y los activos digitales de KMpak establecieron precios récord.

«Activos tradicionales (que no es, existencias) y los activos digitales, Bitcoin, las acciones relacionadas con la IA (acciones relacionadas con la IA), corren de la mano hacia nuevos picos», dijo Bryan, citado por Entre el lunes 22 de diciembre de 2025.

Activo cripto- registró un aumento significativo que Bitcoin (BTC) había tocado todo el tiempo (ATH) por encima de 126.000 dólares estadounidenses o alrededor de 2.110 millones de IDR en el tercer trimestre de 2025. Aunque ahora se ha corregido por debajo del nivel de 100.000 dólares estadounidenses.

El oro también confirma su posición como activo de cobertura (refugio seguro). El precio de este metal precioso alcanzará los 4.381 dólares por onza troy en octubre de 2025. El aumento de los precios del oro está en consonancia con la creciente incertidumbre mundial.

Según él, esta condición demuestra que la diversificación de los instrumentos de inversión modernos es cada vez más eficaz. Ahora, los inversores pueden combinar activos tradicionales y activos digitales para ganar cómo más óptimo.

Este optimismo se refleja en el fuerte repunte del mercado de valores de Estados Unidos a lo largo de 2025. Los índices S&P 500, Nasdaq Composite y Dow Jones Industrial Average han establecido repetidamente máximos históricos impulsados ​​por la euforia de la IA y el desempeño de emisores de tecnología como Nvidia (NVDA) y Palantir (PLTR).

También se observó un desempeño positivo en el mercado interno. El Índice Compuesto de Precios de Acciones (IHSG) logró alcanzar su máximo histórico de 8.616 puntos, saltando alrededor del 45 por ciento desde su punto más bajo de 5.987 en abril de 2025.

Sin embargo, Bryan dijo que la oportunidad de una tendencia alcista continuada en el mercado de inversión global podría aprovecharse si los bancos centrales del mundo aflojaran consistentemente la política monetaria. Otro factor es la sostenibilidad de la innovación en inteligencia artificial.

Aunque es optimista, Bryan recordó a los inversores que deben permanecer alerta ante el riesgo de valoraciones elevadas, especialmente en las acciones basadas en inteligencia artificial en Estados Unidos. Se considera que la relación precio-beneficio (P/E) de este sector ha superado el pico de la burbuja de las puntocom en 2000, es decir, la especulación bursátil de las empresas de Internet que se produjo entre finales de los años 1990 y 2000.