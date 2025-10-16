Los analistas proyectan que la JCI se recuperará; eche un vistazo a estas cinco recomendaciones para acciones potencialmente rentables

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) se prevé que aparezca en la sesión de negociación del jueves 16 de octubre de 2025. Anteriormente, el JCI se debilitó un 0,19 por ciento y cerró en el nivel 8.051 mientras continuaba la corrección que se produjo durante varios días de esta semana.

Lea también: Al optimizar el rendimiento, TINS ​​aumentará las reservas de estaño y mejorará la gobernanza minera



Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, dijo que la JCI todavía está formando una estructura de tendencia bajista a corto plazo con el soporte más cercano en el área de 7.899. Sin embargo, Iván vio una oportunidad. rebote si el índice doméstico logra superar la posición de 8.089.

«Habrá potencial para un pequeño repunte si el JCI logra superar el nivel 8089», dijo Ivan, citado de su investigación el jueves 16 de octubre de 2025.

Lea también: JCI cerró la corrección de hoy, verifique 3 acciones en la cima de las principales ganancias





Ilustración de invertir Foto : pexels.com/Anna Nekrashevich

Iván fijó los puntos de soporte de la JCI en los niveles 7.978, 7.899, 7.821 y 7.742. Los puntos de resistencia se encuentran actualmente en las zonas 8.186, 8.300 y 8.394.

Lea también: La sesión I de IHSG se debilitó un 0,39 por ciento, 3 acciones poderosas en el ranking de principales ganadores



Además, Iván reveló recomendaciones sobre acciones que, según su opinión, serían rentables para los inversores. Los siguientes son posibles emisores de acciones. cómo a lo que vale la pena que los inversores presten atención.

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 1,040-1,060

Precio objetivo: 1.205

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 3.060

PT Barito Pacific Tbk (BRPT)

Recomendación: Compra especulativa

Área de compra: 3,550-3,650

Precio objetivo: 4.020

PT Ir a Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 65

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 2,750-2,870

Precio objetivo: 3.130