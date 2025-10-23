Los analistas predicen que JCI estará al borde de la corrección, eche un vistazo a estas 5 recomendaciones de acciones

Jueves 23 de octubre de 2025 – 08:25 WIB
Jacarta – Se prevé que el índice compuesto de precios de acciones (IHSG) entre en una fase correcto en la sesión bursátil del jueves 23 de octubre de 2025. Anteriormente, IHSG se desplomó 1,04 por ciento y cerró en 8.152,55.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que se espera que la JCI entre en una tendencia descendente en su estructura interna. Esto se muestra en el indicador MACD que muestra una señal de cruce de muerte en el gráfico de 1 hora y cierra por debajo de la línea SMA-20.
«Si cae por debajo de 8.059, la JCI buscará el próximo soporte en 8.009 o incluso 7.941», explicó Iván en su investigación citada el jueves 23 de octubre de 2025.
Iván fijó los puntos de soporte de la JCI en los niveles 8.059, 8.009 y 7.892. Mientras tanto, los puntos de resistencia están en las zonas de 8.300, 8.400 y 8.486.
Además, Iván ‘predice’ reservas potenciales cómo por lo que vale la pena que los inversores presten atención. Siguiente recomendaciones de acciones su elección.
PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 1.205
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)
- Recomendación: compra comercial
- Área de compra: 2,950-3,050
- Precio objetivo: 3.350
PT Astra Internacional Tbk (ASII)
- Recomendación: compra comercial
- Área de compra: 5,950-6,050
- Precio objetivo: 6.425
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
- Recomendación: Espera
- Precio objetivo: 3.860
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL)
- Recomendación: comprar en caso de debilidad
- Área de compra: 2,290-2,350
- Precio objetivo: 2.760
