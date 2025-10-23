Los analistas predicen que JCI estará al borde de la corrección, eche un vistazo a estas 5 recomendaciones de acciones

Jacarta – Se prevé que el índice compuesto de precios de acciones (IHSG) entre en una fase correcto en la sesión bursátil del jueves 23 de octubre de 2025. Anteriormente, IHSG se desplomó 1,04 por ciento y cerró en 8.152,55.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que se espera que la JCI entre en una tendencia descendente en su estructura interna. Esto se muestra en el indicador MACD que muestra una señal de cruce de muerte en el gráfico de 1 hora y cierra por debajo de la línea SMA-20.

«Si cae por debajo de 8.059, la JCI buscará el próximo soporte en 8.009 o incluso 7.941», explicó Iván en su investigación citada el jueves 23 de octubre de 2025.

Iván fijó los puntos de soporte de la JCI en los niveles 8.059, 8.009 y 7.892. Mientras tanto, los puntos de resistencia están en las zonas de 8.300, 8.400 y 8.486.

Además, Iván ‘predice’ reservas potenciales cómo por lo que vale la pena que los inversores presten atención. Siguiente recomendaciones de acciones su elección.

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 1.205

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 2,950-3,050

Precio objetivo: 3.350

PT Astra Internacional Tbk (ASII)



Torre Astra [dok. Humas PT Astra International Tbk] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 5,950-6,050

Precio objetivo: 6.425

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 3.860

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 2,290-2,350

Precio objetivo: 2.760