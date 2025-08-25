Los amigos de Valentino Rossi revelaron la razón por la cual Pecco Bagnaia perdió el espíritu de la raza

VIVA – en estación Motogp el más desafiante para él hasta ahora, Pecco Bagnaia Ante la fuerte presión cuando se dejaba cada vez más atrás Marc Márquez. De hecho, un aliado cercano de Valentino Rossi dijo que los datos de rendimiento de Bagnaia mostraron como si el jinete «perdiera un poco motivación. «Esta declaración fue entregada por Uccio salucciBos Team VR46, en una entrevista con TNT Sports antes del Gran Premio del domingo.

Temporada que es inapropiada para la esperanza

Bagnaia Dos veces el campeón mundial de MotoGP solo ganó una victoria durante la temporada 2025, muy por debajo de la actuación del año pasado con 11 victorias. En el Gran Premio de Hungría, la condición está empeorando: no pudo escapar de Q1 por primera vez esta temporada, sin puntos en el sprint, y solo terminó en la novena posición en la carrera principal. Ahora, figuras como Marc Márquez son cada vez más superiores con siete victorias consecutivas en el Gran Premio de Balaton Park, lo que resulta en una diferencia de 227 puntos entre ellos.

Desencadenantes de preocupaciones: datos y rendimiento

Según Uccio Salucci, los datos de telemetría muestran que Bagnaia carece de frenado agresivo y sus esfuerzos para controlar la moto en este momento no son tan habituales.

«Parece que perdió un poco de motivación, también su confianza al viajar en una motocicleta». Salucci dijo, citado por Viva Automotive de Chocar Lunes 25 de agosto de 2025.

También alentó firmemente a Bagnaia a «levantarse, disfrutar del momento de vigilancia», porque después de todos los corredores eran dos veces el campeón mundial y aún se consideraban un corredor extraordinario.

Salucci también destacó la diferencia en la adaptación entre Bagnaia y Márquez a la moto Ducati GP25. Cuando Márquez vino de un motor 2023 que era difícil de controlar, pero logró adaptarse rápidamente, Bagnaia vino del motor 2024 y tuvo dificultades para adaptar el personaje GP25, especialmente en la parte delantera del motor.

Salucci dijo que podía entender la lucha de Bagnaia en GP25, porque el corredor del equipo VR46 Fabio en Giannantonio también luchó contra lo mismo al comienzo de la temporada.

También cree que Bagnaia es más difícil porque Márquez está acostumbrado a Ducati, que no es fuerte en el frente, después de pasar de GP23 la temporada pasada a GP25.

«Lo que es seguro cuando llegó Márquez, la moto 2025 no era la moto, especialmente al comienzo de la temporada porque el frente de la moto no dio mucha impresión a Pecco, a Giannantonio», agregó.

Un rayo de optimismo en medio de la decepción

Ducati Racer, Pecco Bagnaia y Jack Miller

Aunque los resultados en Hungría están lejos de ser ideales, Bagnaia muestra otro lado positivo. Mencionó los dos errores cometidos durante el frenado como una señal de que la moto ha comenzado a ser competitiva nuevamente:

La temporada 2025 es claramente el mayor desafío en la carrera de MotoGP de Bagnaia hasta ahora. Las estadísticas y los comentarios de Uccio Salucci reflejan preocupaciones sobre la motivación y la confianza del conductor. Sin embargo, por otro lado, el auto reconocimiento de las mejoras en el manejo del motor de Bagnaia todavía da esperanza. Todavía es optimista para volver a competitivo y mostrar su mejor rendimiento, especialmente antes de la próxima ronda.