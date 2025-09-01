Los amantes de los gatos piden que los gatos Uya Kuya y Eko Patrio sean devueltos por los saqueadores

VIVA – El caso de saqueo que sucedió en la casa del artista y a un político Vas a Y Eko Patrio ahora entrando en una nueva fase. No solo faltan artículos valiosos, sino que el público también destaca gato-El Kucing favorito fue traída por las masas. Este evento inmediatamente provocó una reacción emocional de los internautas, especialmente los amantes de los gatos.

Como se sabe, cuando se saqueó la segunda casa, también se transportaron varios gatos que habían sido tratados. Uya Kuya incluso admitió que todavía estaba tratando de encontrar la existencia de sus gatos. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Las últimas condiciones mah uya kuya Foto : Instagram @tante.rempong.oficial

Muchos amantes de los gatos o amantes de la pintura hablaron, pidiendo que los gatos pertenecientes a Uya Kuya y Eko sean devueltos de inmediato. Juegan a los gatos no son solo mascotas ordinarias, sino seres vivos que tienen fuertes lazos emocionales con sus dueños.

«¿Por qué los gatos los gatos y los eko tienen que ser revelados?

«Los gatos tienen hábitos o personajes especiales que ciertamente son desconocidos para personas nuevas. Por ejemplo, comida especial, por ejemplo, un gato que solo puede comer una marca de alimentos secos en particular o es un gato que solo quiere comer si es soborno», agregó.

Según él, Uya Kuya no significaba dejar a sus gatos, sino la situación que forzó al artista no pudo traer a su mascota.

«Un escape de Uya Eko y mi familia en mi opinión no es dejar un gato, pero de hecho la situación no se apresura y debe haber sido confiado con el arte o quién. El concepto que discutí aquí es solo sobre los gatos, el resto no es un problema porque hablo de gafas humanas que tienen muchos gatos que saben cómo se siente separado de los gatos», dijo.

Este comentario inmediatamente recibió mucho apoyo de otros ciudadanos. Estas son algunas de sus respuestas:

«¡Estoy de acuerdo!»

«Tampoco me importa lo que tomen, pero después de ver a sus gatos traídos por la gente de secundaria se siente realmente triste».

«Es solo el artículo, puedo tomarlo, siempre y cuando no separes al gato …»

«De acuerdo, el cuidado significa que entienden».