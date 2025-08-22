Los amantes de los animales sonan veredicto revisado de la Corte Suprema sobre perros callejeros







Los grupos de bienestar animal y los propietarios de viviendas de refugio han acogido con beneplácito la orden revisada de la Corte Suprema sobre perros callejerosLlamándolo un «gran alivio» y una victoria para los derechos de los animales.

El viernes, el Tribunal de Apex modificó su Directiva del 11 de agosto anterior, dictaminando que los perros callejeros deben ser devueltos después de la esterilización e inmunización. Sin embargo, confirmó la prohibición de la alimentación pública de callejeros. Los perros que se encuentran agresivos o infectados con rabia permanecerán confinados en refugios.

En declaraciones a Ani, Sonali Gaba, que dirige un refugio para perros, expresó su satisfacción con la orden. «Teníamos fe en que el SC gobernaría a nuestro favor. No se puede etiquetar a cada perro como agresivo sin pruebas. Crear áreas de alimentación designadas es un paso bienvenido», dijo. GABA agregó que los perros agresivos se mantendrían bajo observación y, si se encuentra sano, liberado después de la vacunación.

Nikunj Sharma, CEO de la Fundación Mercy for Animals India, también elogió el fallo, señalando que reafirma el esterilización-N y Protocolo de liberación. «El tribunal ha aclarado que los perros de la calle serán esterilizados y luego regresarán a sus respectivas áreas», dijo, y agregó que el asunto se llevará a cabo nuevamente después de ocho semanas.

Sin embargo, algunos manifestantes expresaron preocupaciones sobre la prohibición de la alimentación pública. Un manifestante le dijo a Ani: «Si la alimentación se detiene por completo, ¿cómo sobrevivirán las perros?

Aclarando su posición, el Tribunal Supremo Se enfatizó que sus direcciones tienen como objetivo salvaguardar tanto a las personas como a los animales. «Las órdenes están en interés de los humanos y los perros, y esto no es personal», observó el banco.

El fallo ha sido ampliamente celebrado por los amantes de los animales, quienes dicen que logra un equilibrio entre la seguridad pública y el bienestar animal.

Las órdenes de la Corte Suprema afirmaron que «los perros callejeros serán devueltos a la misma área después de la esterilización e inmunización, excepto aquellos infectados con rabia o que exhiban un comportamiento agresivo».

El banco también ha dicho que las instrucciones dadas por él, como un tribunal que funciona para el bienestar de la gente, son tanto en interés de los humanos como en perrosy «esto no es personal».

