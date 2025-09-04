Los alumnos de ‘The Office’ asisten a ‘The Paper’ Estreno con el nuevo elenco

La teatro de cine Harmony Gold en Hollywood tenía una señalización inusual el miércoles por la noche. A la sombra de las vallas publicitarias de Sunset Boulevard. Pavo realSiguiente «La oficina» escindir, «El papel«, El teatro fue etiquetado como Toledo Truth Tower, en homenaje al escenario central del nuevo espectáculo.

Creado por Greg Daniels y Michael Koman, «El documento» sigue al personal De un periódico local de Ohio, el Toledo Truth Teller, como un nuevo editor en jefe intenta revivir su destreza periodística. Está ambientado en el mismo universo que «The Office», y el equipo documental que siguió a Dunder Mifflin ahora ha llegado a la puerta de la verdad del cajero de la verdad, buscando cubrir un nuevo conjunto de temas.

Koman explicó que el empate tiene sentido tanto cómica como narrativamente. «Podría tener exactamente el mismo equipo documental que hizo el primer documental buscando un nuevo tema», dijo a Variedad En la alfombra roja. «Los equipos documentales son personajes en el programa, y ​​estarían buscando un tema nuevo. No buscarían repetirse».

El concepto para el spin-off se originó con Daniels, quien creó la versión estadounidense de «The Office» en 2005. Luego, Koman recordó: «Me hizo el tremendo honor de invitarme a trabajar en esto con él. Se ejecutó una idea para hacer un espectáculo documental sobre un periódico por mí, y me gustó de inmediato. Me encantó dos cosas: Comedia al estilo documental y el premisas de la gente que trabaja en un periódico que struge a Kinding The Tree Tree to Life». Eso fue suficiente para llevarlo a bordo, pero Daniels endulzó el trato al decir que la serie tendría una conexión con «la oficina»; Koman fue vendida.

«The Paper», que comienza a transmitirse el 4 de septiembre, está protagonizada por Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciator, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Eric Rahill, Tim Key, Allan Havey, Nate Jackson y Oscar Nonñez, quién reproduce su papel Como el contador de Dunder Mifflin, Oscar Martínez, de «The Office».

Nathan Fielder (Centro) se une a «The Paper» y creadores Greg Daniels, Oscar Nuñez, Alex Edelman, Ramona Young, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Chelsea Frei, Domhnall Gleeson y Michael Koman en The Harmony Gold Theater de la serie ‘Premiere.

Todd Williamson/Peacock

Gleeson ancla al elenco como una nueva editora en jefe Ned Sampson. «Tuve mucha suerte de que Michael y Greg me lo ofrecieran», dijo, explicando cómo Daniels y Koman lo contrataron para el papel. «Enviaron el guión y me preguntaron si estaría en él. Me encantó el guión. Pude ver que era diferente. Era como un nuevo espectáculo. No era un remake ni nada de eso. Me encantó lo que estaban tratando de hacer. Entonces, me inscribí».

Para entrar en el personaje de un periodista del medio oeste, el actor irlandés, mejor conocido por los papeles en franquicias de gran éxito como «Star Wars» y «Harry Potter», viajó a Ohio y se reunió con editores de periódicos reales. «Fui a Cincinnati; fui a Columbus; fui a Toledo», dijo Gleeson. «Salí con un montón de grandes periodistas y grandes editores y les hice preguntas. Me dieron su tiempo y fueron increíblemente generosos. Hablaron sobre cómo se sintieron acerca de dónde está el periodismo en este momento y cómo es estar involucrado».

Por otro lado, Impacciatore, quien interpreta a la editora gerente de Trel Teller, Esmeralda Grand, tuvo una de las rutas más caóticas para unirse a «The Paper». El actor italiano, mejor conocido por «The White Lotus», acababa de envolver una película en Sudáfrica cuando fue invitada a audicionar. «Fue la audición más difícil en toda mi existencia», dijo Impacciatore. No solo tenía 24 horas para aprender páginas de diálogo inglés durante su vuelo de regreso a Roma, sino que nunca había visto el espectáculo original. «Observé por primera vez en mi vida en el avión. ¿Te imaginas?» Durante la audición, Impacciatore dijo que «olvidó todo y se desmayó», solo para aprender unos días más tarde que había roto a los productores y aseguró el papel.

Sabrina Impacciatore tiene una pose para los fotógrafos en la alfombra roja.

Gilbert Flores

«The Office» está protagonizada por Oscar Nuñez y Ellie Kemper Reunite, y traen a Michael Koman a un abrazo, en el estreno de Los Ángeles de «The Paper».

Gilbert Flores

Rahill, quien interpreta a Travis, que interpreta a Travis, del cajero de la verdad de cuello azul, reservó un concierto en la sala de escritores; Luego, durante las audiciones, comenzó a leer para el papel. Después de cuatro rondas, «Greg tenía el elenco en la mesa final y el elenco tomó una foto juntos», recordó Rahill. «[Then] Greg dijo: «¿Por qué no vas a entrar en esa foto?», Señalando que había asegurado la parte. Del mismo modo, Ikumelo y Edelman también sirven como escritores, además de interpretar a los contadores de Truth Teller Adelola Olofin y Adam Cooper, respectivamente.

Dejando a un lado la relación novata de Impacciatore con «The Office», el elenco y la tripulación aprovecharon la oportunidad de rendir homenaje a la comedia de situación y al mismo tiempo reconocen que «The Paper» tiene algo nuevo que decir. Nadie lo sabe mejor que Nuñez, quien es el único regular de «la oficina» que regresa para el spin -off.

«Creo que generalmente están felices por mí», dijo Nuñez sobre sus antiguos coprotagonistas, y agregó que se mantiene en contacto con Brian Baumgartner, Jenna Fischer, Angela Kinsey y Rainn Wilson, así como Daniels, quienes lo lanzaron el posible retorno de Oscar en «The Paper» sobre un almuerzo de rutina casual.

¿Podrían aparecer algunas de esas otras estrellas en futuros episodios del spin -off? «Tendría que tener sentido. Creo que Paul Liederyin [who played Toby Flenderson] Podría tener sentido «, dijo Nuñez, luego bromeó:» Pero podría no suceder, porque entonces tendría que compartir el centro de atención «.

Lieberstein, quien también dirigió un episodio de «The Paper», asistió para el evento de estreno, al igual que los alumnos de «oficina» Creed Bratton, Kate Flannery y Ellie Kemper, quienes apoyaron ansiosamente la expansión del mundo de la televisión que ayudaron a construir.

Desde que «The Office» emitió su final en 2013, se ha dicho que un programa como este no podría hacerse hoy. «El documento» desafía esa noción directamente, el productor ejecutivo Ben Silverman dijo: «Aquí estamos, haciendo algo como ‘la oficina’. Te sentirás incómodo y te reirás del lugar equivocado, y mirarás a tu pareja sentada a tu lado y irá: ‘¿Estaba bien que me reí?’ Pero está bien «.

Pearlena Igbokwe de NBC Universal sonríe junto a Michael Koman y Greg Daniels en la alfombra roja.

Gilbert Flores