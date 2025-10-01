Los altos precios del oro, un reflejo de la corrupción bajo BJP, alega Akhilesh







Sectando al Partido Bharatiya Janata, el presidente del Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav nuevamente, recibió un gran aumento en el fuerte aumento de los precios del oro. El jefe de SP alegó que el aumento no se debió a la demanda pública, sino a que los líderes gobernantes del partido estaban convirtiendo su «dinero negro líquido en oro sólido».

Mientras publica en la plataforma de redes sociales X, Akhilesh yadav dijo que los precios del oro están rompiendo todos los récords y tocando Rs 1.20 lakh por tola (10 gramos) bajo la regla BJP. Además, destacó que este es un claro reflejo de la corrupción y el acaparamiento.

Los precios del oro están rompiendo todos los registros y alcanzando 1 lakh 20 mil por tola. La razón de la locura de los precios del oro en la regla BJP no es la razón para aumentar la demanda de oro entre el público en general, pero la razón de esto es la ‘oro’ que convierte las ganancias líquidas del gran BJP en lo sólido. Esta es la verdad … pic.twitter.com/njxekmmihj – Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) 1 de octubre de 2025

Akhilesh Yadav escribió: «La realidad es que ahora una persona pobre ni siquiera puede dar una pequeña pieza de oro en las bodas como una bendición. Olvídese del oro; incluso la plata ha salido del alcance de los pobres debido al acaparamiento de metales preciosos por parte de líderes de BJP», informó PTI.

El jefe del Partido Samajwadi enfatizó además que la defensa del gobierno sería que los precios del oro están determinados por los mercados internacionales, y preguntó por qué los metales de lujo continúan viendo la creciente demanda a pesar del aumento de los precios.

Agregó: «Si esto es cierto, entonces el gobierno debería aclarar bajo qué regla o principio económico esto está sucediendo», según PTI.

Mientras criticaba al BJP, Akhilesh Yadav también dijo: «No hace nadie en el BJP ¿El gobierno tiene un dron, un telescopio o una excavadora para perseguir a los acaparadores de oro? Quizás lo que la gente ve como un «doble motor de hierro» de hecho se ha convertido en oro desde adentro «.

Anteriormente, el 22 de septiembre, Akhilesh también criticó las nuevas reformas de GST. Akhilesh afirmó: «El público está preguntando a los últimos cambios de GST, Akhilesh afirmó:» El público pregunta dónde se ha ido el dinero recopilado en nombre de GST «, según lo citado por PTI.

Al publicar en la plataforma X, también preguntó si el GST El monto de la recolección se distribuiría junto con la promesa de cilindros de GLP subsidiados de larga data, pagados utilizando fondos supuestamente recibidos por el BJP de las empresas a través de «rutas de puerta trasera», entregadas en efectivo en la víspera de las próximas elecciones, solía renunciar a los honorarios escolares para los niños, o compensados ​​mediante la fabricación de medicamentos y la atención médica libre para los enfermos y ancianos «.









