Los aliados de Putin se hacen eco de la advertencia de Estados Unidos: no jueguen con Rusia

Moscú, VIVA – Vicepresidente del Consejo de Seguridad Rusia, Dmitri Medvédev imitando el gráfico del Departamento de Estado de EE.UU. el martes por la noche, emitió una advertencia de «no perder el tiempo» a Washington que reflejaba el mensaje de Estados Unidos con respecto al presidente Donald Triunfo.

«¡Feliz Navidad ortodoxa, mundo ruso!» Medvedev escribió en la empresa estadounidense de redes sociales X.

Medvedev acompañó la publicación compartiendo una imagen estilizada en blanco y negro de la Catedral de Cristo Redentor en Moscú. Encima de la imagen estaba escrito en negritas letras rojas: “NO TE METAS CON RUSIA”.

La publicación fue una respuesta visual a un gráfico publicado por la cuenta en ruso del Departamento de Estado de EE.UU.

La publicación estadounidense mostraba una fotografía en blanco y negro del presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio observando operaciones militares en Venezuelaacompañado del texto: “NO TE METAS CON EL PRESIDENTE TRUMP”.

La declaración del Departamento de Estado describió a Trump como un «hombre de acción», añadiendo una pregunta retórica y una respuesta: «¿No lo sabías? Ahora lo sabes».

La respuesta de Medvedev utilizó exactamente la misma fuente, combinación de colores y estructura de oraciones que usó Washington, lo que indica una escalada en la retórica después de los acontecimientos en Caracas.

Este intercambio digital ocurrió días después de la operación militar estadounidense en la capital venezolana el 3 de enero. Los informes indican que hubo explosiones y actividad aérea sobre Caracas antes de que las fuerzas estadounidenses arrestaran al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció cargos de «narcoterrorismo» y narcotráfico contra Maduro, tras la operación.

Aunque el gobierno venezolano condenó la medida como un ataque a su soberanía, Estados Unidos la enmarcó como una acción necesaria para hacer cumplir la ley.