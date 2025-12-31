Los aliados de Mahayyuti buscan acuerdos antes de las elecciones cívicas de Jalna







Después de semanas de intensas negociaciones sobre el reparto de asientos, el mahayuti La alianza parece haberse roto antes de las elecciones de la Corporación Municipal de Jalna (JMC) en Maharashtra, y los socios decidieron participar en las elecciones del 15 de enero de forma independiente.

El colapso se hizo evidente el martes, último día para la presentación de formularios de nominación, cuando los socios de la alianza –el Partido Bharatiya Janata (BJP), Shiv Sena y el Partido del Congreso Nacionalista (NCP)– decidieron participar en las elecciones de forma independiente.

El PNC, liderado por el Viceministro Principal Ajit Pawar, un socio clave de Mahayuti, anunció el lunes por la noche su decisión de actuar en solitario, alegando que su fuerza estaba siendo constantemente descuidada por su BJP y Shiva Sena.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del distrito del NCP Jalna y ex MLA, Arvind Chavan, dijo que los líderes del BJP y Shiv Sena estaban celebrando reuniones para compartir escaños sin invitar a representantes de su partido.

«No se nos dio el debido respeto. Nuestro partido fue ignorado a pesar de su fuerza organizativa. Por lo tanto, hemos decidido participar en las elecciones cívicas de Jalna de forma independiente y demostrar nuestra fuerza», dijo Chavan.

BJP y Shiv Sena presentan candidatos para los 65 escaños

El último día de nominaciones, ambos el BJP y el Shiv Sena presentó candidatos para los 65 escaños del JMC.

El 2 de enero es la última fecha para retirar las nominaciones.

El líder del BJP y ex MLA, Kailash Gorantyal, dijo que aunque inicialmente se había discutido una fórmula para compartir escaños, surgieron desacuerdos cuando el Shiv Sena insistió en disputar ciertos escaños reclamados por su partido.

«Como no se pudo alcanzar un consenso, hemos decidido participar en las elecciones de forma independiente», dijo Gorantyal.

En cambio, el Maha Vikas Aghadi (MVA), integrado por el Congreso, Shiv Sena (UBT) y el NCP (SP), ya ha finalizado su acuerdo para compartir escaños.

Según fuentes, el Congreso Se le han asignado formularios AB (entregados a los candidatos oficiales del partido) para 42 escaños, Shiv Sena (UBT) para 12 escaños y NCP (SP) para 11.

Con la división de Mahayuti y múltiples partidos entrando a la contienda de forma independiente, se espera que las elecciones cívicas de Jalna sean testigos de una lucha muy disputada entre múltiples bandos.

Jalna es una de las 29 corporaciones municipales que acudirán a las urnas el próximo 15 de enero.

(Con aportes de PTI)





