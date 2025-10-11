Los alemanes empiezan a enamorarse de los coches chinos

Berlín, VIVA – El mercado automovilístico alemán vivirá cambios interesantes en 2025. En medio del dominio de marcas europeas como Volkswagen y Mercedes, las marcas de automóviles chinas empiezan a mostrar sus colmillos. Los últimos datos de Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), citados por VIVA Otomotif el sábado 11 de octubre de 2025, muestran un aumento significativo de nuevas matriculaciones móvil chino hasta septiembre de 2025.

BYD fue la principal estrella de este resurgimiento. El fabricante de Shenzhen registró 3.255 nuevas unidades matriculadas en septiembre de 2025, un aumento extraordinario del 2.225 por ciento en comparación con el año anterior. En total, durante enero-septiembre de 2025, BYD vendió 11.818 unidades, un crecimiento del 560 por ciento en comparación con el mismo período de 2024.

La actuación de MG Roewe no es menos sorprendente. Con 2.615 unidades matriculadas en septiembre, la marca, que ahora pertenece a la empresa china SAIC, registró un aumento del 269,9 por ciento respecto al año pasado. A lo largo de los primeros nueve meses de 2025, MG logró vender 18.261 unidades en Alemania, un logro que subraya el nuevo atractivo de los automóviles chinos en Europa.

Aparte de eso, Leapmotor y XPeng también están empezando a llamar la atención. Leapmotor registró 910 nuevas unidades registradas en septiembre, mientras que XPeng alcanzó 241 unidades con un aumento del 630,3 por ciento en comparación con el año pasado. Ambos representan una nueva ola de vehículos eléctricos inteligentes de China que se centran en la tecnología y los precios competitivos.

Lynk & Co, una marca bajo el paraguas de Geely, ha crecido aún más explosivamente. Las nuevas matriculaciones aumentaron un 1.400 por ciento en comparación con septiembre de 2024, mientras que las ventas totales desde principios de año aumentaron un 1.041 por ciento. Estas cifras muestran que los consumidores alemanes están empezando a abrirse a marcas que antes se consideraban “extranjeras”.

Este cambio de gustos no se produce de la noche a la mañana. Se sabe que los consumidores alemanes son muy selectivos a la hora de elegir coches, especialmente en términos de calidad, eficiencia y tecnología. Sin embargo, los automóviles chinos ahora cuentan con diseños modernos, características avanzadas y precios más competitivos que los competidores europeos.

Por otro lado, varias grandes marcas han experimentado un estancamiento o un declive. Tesla, por ejemplo, sólo registró 3.404 unidades nuevas matriculadas en septiembre, un 9,4 por ciento menos que el año anterior. De hecho, en conjunto, las ventas de Tesla en Alemania caerán más del 50 por ciento a lo largo de 2025.

Las marcas japonesas y coreanas también enfrentan desafíos similares, por ejemplo KIA, que cayó un 2,2 por ciento. Sólo Hyundai mostró una mejora con un aumento del 16,9 por ciento, aunque el total anual fue todavía de -3,1 por ciento.