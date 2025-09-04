Los alborotadores de demostración de Yakarta fueron arrestados para aumentar a 43 personas, ¡había menores que eran sospechosos!

Yakarta, Viva – Cantidad sospechar Los alborotadores en la ola de manifestaciones en Yakarta a fines de agosto de 2025, luego aumentaron.

Se sospechaba que docenas de sospechosos estaban involucrados en la destrucción de instalaciones públicas para llevar a cabo ataques contra la policía durante la manifestación.

Polda Metro Jaya Volver para establecer a cinco personas como nuevos sospechosos. De esa manera, ya hay 43 personas que oficialmente tienen el estado del sospechoso. De las docenas de sospechosos, uno de ellos todavía está en el estado niño Menor de edad.

«42 sospechosos adultos y uno son niños que no han tenido 18 años», dijo el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Yakarta, dijo la comisionada de policía Ade Ary Syam Indradi el jueves 4 de septiembre de 2025.

El ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta detalló, la mayoría de los sospechosos ahora detenido a fines de investigación. En cuanto al niño sospechoso, no hubo detención.

«38 detenidos, 1 en la lista de búsqueda de personas (DPO), 1 detenido por la Dirección de Siber, 2 sospechosos deben informar, y 1 niño no está detenido», dijo.