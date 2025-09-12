Los agujeros negros que se estrellan ofrecen un nuevo apoyo para la teoría de Hawking







Un avance en la física de Black Hole ha confirmado Stephen HawkingLa «Ley de Área» de 1972 de 1972, que establece que el horizonte de eventos de un agujero negro fusionado es más grande que los originales combinados.

El 14 de enero, LIGO detectó GW250114, la señal de onda gravitacional más fuerte de los agujeros negros colisionados. El análisis verificó la relatividad general de Einstein con precisión y la teoría de Hawking validada.

Publicado en cartas de revisión física, el estudio destaca las ondas gravitacionales como herramientas vitales para explorar la evolución cósmica.

