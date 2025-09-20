Los agricultores tribales pueden arrendar tierras a entidades privadas; Gobierno para traer ley: ministro







Agricultores tribales en Maharashtra Pronto podrá arrendar sus tierras a entidades privadas con fines agrícolas o excavación de minerales, lo que les permitirá generar ingresos adicionales, dijo el ministro de ingresos estatales Chandrashekhar Bawankule.

Las autoridades dijeron que la medida no solo proporcionaría a las tribus la oportunidad de tener una fuente constante de ingresos, sino que también salvaguardar sus derechos de propiedad.

Hablando con los periodistas en Gadchiroli el viernes por la noche, Bawankule dijo: «Se presentará una ley pronto. Le digo esto antes de su anuncio oficial. Según esta política, los agricultores tribales podrán arrendar sus tierras directamente a fiestas privadas para fines agrícolas o excavación mineral».

En la actualidad, los agricultores tribales no pueden entrar independientemente en alquiler Acuerdos con entidades privadas. El cambio propuesto tiene como objetivo darles un acceso directo a la inversión privada y generar ingresos adicionales de sus tenencias, dijo.

Según el Ministro, los acuerdos requerirán la participación del coleccionista de distrito para garantizar la transparencia y la equidad en el proceso.

«El alquiler mínimo de arrendamiento será de Rs 50,000 por acre anualmente o 1,25,000 por hectárea al año. Los agricultores y las partes privadas pueden decidir mutuamente una cantidad más alta», dijo.

El ministro también dijo que los agricultores tribales podrán entrar en memorandos de comprensión (MOU) con empresas privadas para la excavación de minerales si se descubren minerales mayores o menores en sus tierras. Los agricultores recibirían beneficios monetarios por tonelada o por latón de minerales extraídos, aunque aún no se ha determinado la cantidad exacta de beneficios.

«Las tribus no tienen que venir a Mantralaya en Mumbai para lo mismo. La decisión se puede tomar a nivel de colegio del distrito «, agregó Bawankule.

Según los funcionarios, se está enmarcando una política con el objetivo de permitir que las comunidades tribales aseguren una fuente constante de ingresos al tiempo que salvaguardan sus derechos de propiedad. Hasta ahora, tales transacciones estaban estrechamente reguladas para evitar cualquier uso indebido de la tierra tribal, lo que a menudo conduce a demoras y dependencia de los permisos a nivel estatal.

