Los agricultores Merdeka Indonesia apelaron al público no provocados y rechazando el anarquismo

Yakarta, Viva – Organización Agricultores Indonesia declaró su compromiso de mantener la paz y asociación National, al mismo tiempo, expresó pleno apoyo al liderazgo del presidente Prabowo Subianto.

Esta declaración de actitud fue transmitida por el Presidente de DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, como una forma de responsabilidad organizacional agricultor en responder a la última dinámica social.

Don Muzakir enfatizó que el apoyo de su organización para todas las políticas gubernamentales que se consideraba a favor de las personas, especialmente los agricultores.

«Creemos que la política tomada por el Presidente tiene un impacto positivo en la seguridad alimentaria nacional y el bienestar de los agricultores, dijo. Este apoyo se conoce como un compromiso para apoyar al gobierno en el desarrollo de una Indonesia justa, próspera y próspera», dijo Don Muzakir en una conferencia de prensa en Jakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

Los agricultores Merdeka Indonesia también apelaron a todos público Permanecer tranquilo y no provocado por problemas que aún no están claros.

«Cada diferencia de opinión debe canalizarse a través de formas educadas y de acuerdo con la Constitución», agregó Don Muzakir.

Don Muzakir apreció las aspiraciones transmitidas a través de manifestaciones, pero enfatizó que la acción debe llevarse a cabo de manera ordenada y pacífica. «Las acciones anarquistas solo empeorarán la situación, dañarán a la comunidad y lesionarán los objetivos nobles de la entrega de aspiraciones mismas», dijo.

La declaración de actitud también destaca el papel de los funcionarios estatales. Don Muzakir solicitó firmemente a todos los funcionarios estatales, tanto en el ejecutivo como en la legislativa, que tengan cuidado al hablar en espacios públicos.

«Evite las declaraciones que pueden dañar los corazones de la gente. Los saludos imprudentes solo empeorarán las cosas», dijo.

En particular, la organización instó a los miembros del DPR que se consideró que ofenden a las personas a disculparse abiertamente.

«Esta disculpa es importante como una forma de responsabilidad moral y ética, y para mantener el honor de la institución legislativa», dijo Don Muzakir.

La declaración de la actitud de los agricultores indonesios está cerrada con una apelación para mantener la unidad. Don Muzakir invitó a todos los indonesios a mantener conjuntamente la unidad y la integridad nacional.

«No sean fácilmente provocados por aquellos que desean aprovechar esta situación por un momento. Nuestra nación es demasiado grande para ser desglosado por las diferencias en las opiniones. Espero que la comunidad, y todos protegemos el entorno que nos rodea, no permita que nadie intente provocar la comunidad», concluyó.