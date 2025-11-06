Los agricultores aún no han recibido ayuda del estado: Uddhav







El jefe de Shiv Sena (UBT), Uddhav Thackeray, apuntó el jueves a Maharastra gobierno sobre la cuestión de la exención de préstamos agrícolas, alegando que los agricultores en dificultades aún no habían recibido ayuda financiera a pesar de la afirmación del gobierno de anunciar el paquete de ayuda «mayor», informó el PTI.

Uddhav Thackeray interactuó con agricultores de la aldea de Karajkheda en el distrito de Dharashiv en el segundo día de su gira de cuatro días por la región de Marathwada, con el objetivo de evaluar las dificultades que enfrentan los agricultores tras las fuertes lluvias e inundaciones durante la temporada de los monzones.

Tiene previsto visitar las aldeas de Bhusni y Thorlewadi en Latur y Pardi en Nanded más tarde ese día.

El mes pasado, el gobierno liderado por Devendra Fadnavis anunció un paquete de ayuda de 31.628 millones de rupias para los agricultores cuyos cultivos resultaron dañados en 68,7 lakh de hectáreas en 29 distritos durante el diluvio de agosto-septiembre. El Ministro Principal lo describió como un “esfuerzo sin precedentes” por parte del Estado para apoyar a los agricultores en tiempos de crisis.

Sin embargo, Uddhav Thackeray afirmó que todavía no había llegado ninguna ayuda a los beneficiarios previstos.

“Antes, los partidos gobernantes preguntaban a las mujeres sobre los beneficios del Esquema del bahin de Ladki. ¿Por qué no preguntan a los agricultores qué han recibido del llamado mayor paquete de ayuda?” cuestionó, según el PTI.

«No preguntan porque no se ha entregado nada. El paquete simplemente fue anunciado. Seré el hombre más feliz si los agricultores realmente reciben su compensación», añadió.

Thackeray también reprodujo un antiguo clip de audio en el que supuestamente Fadnavis prometía una condonación del préstamo si la alianza Mahayuti llegaba al poder.

En respuesta a las críticas de los líderes gobernantes de que estaba siendo sarcástico, Thackeray dijo:

«¿Exigir una exención de préstamos y 50.000 rupias por hectárea en compensación para los agricultores es una burla? Cuando mi gobierno estaba en el poder, implementamos una exención de préstamos sin alardear de ello», informó la agencia de noticias.

En un ataque velado al Viceministro Principal Eknath ShindeUddhav Thackeray dijo: «Dicen que salí de mi casa por cuestiones de los agricultores. ¿Pero quiénes son ellos para interrogarme cuando siguen viajando a Delhi para inclinarse ante el poder? Nuestro Ministro Principal está descuidando a los agricultores de Maharashtra durante su visita a Bihar».

En respuesta a las críticas de que gobernó de forma remota durante su mandato como Ministro Principal, Thackeray dijo: «Sí, trabajé desde casa, pero durante ese tiempo implementé la exención de préstamos, introduje Shiv Bhojan Thali y varios planes de asistencia social. En cambio, deberían preguntarse por qué los agricultores están ahora enojados con ellos», informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)





