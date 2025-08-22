Los agentes juegan un papel importante en el impulso de la alfabetización de seguros, Sun Life Indonesia ama la prueba

Yakarta, Viva – Consciente de que la comprensión de la comunidad de seguro En el área todavía no se distribuye uniformemente, Intan Dewi, se dedicó a mejorar alfabetismo Seguro comunitario indonesio, especialmente en las regiones Pekalongan. Por su compromiso, Intan ganó un premio como el principal agente del año 2024 en el Premio Top Award (TAA) Aaji 2025.

A diferencia de las grandes ciudades, la comprensión comunitaria en Pekalongan para la protección sigue siendo mínimo. Este es un desafío para los diamantes que son agentes en pequeñas ciudades como en Pekalongan.

Los resultados de la encuesta nacional de alfabetización e inclusión financiera de 2024 (SNLIK) mostraron una brecha significativa entre el nivel de alfabetización y la inclusión del seguro. La tasa de alfabetización del seguro nacional ha aumentado de 31.72 por ciento en 2022 a 76.25 por ciento en 2024.

Por el contrario, el índice de inclusión del seguro disminuyó del 16.63 por ciento en 2022 a solo el 12.21 por ciento en 2024. Esto significa que todavía hay muchas personas que ya entienden los beneficios del seguro y no han tomado medidas para tenerlo.

Ilustración del seguro de la sharia

Es esta conciencia la que alienta a los diamantes a hacer educación Como el pilar principal en cada interacción con posibles clientes. En su enfoque, Intan transmite constantemente varias información importante, desde los beneficios de los productos, los riesgos, los procesos de reclamos, hasta garantizar que los clientes comprendan que las opciones de productos están de acuerdo con las condiciones de salud, trabajo y financiamiento comunitario.

El viaje de Diamond en la industria de seguros comenzó cuando se convirtió en un cliente de Sun Life Indonesia en 2009. El estímulo de parientes cercanos y su deseo de contribuir más a la comunidad y luego lo hizo unirse como agente.

Desde entonces, Intan se ha colocado no solo como comercializador, sino también como asesor, compañero, así como un educador. Según él, el agente actúa como un puente entre la compañía y los clientes que deben asistir a la acompaña y proporcionar educación transparente lo antes posible.

«Me siento llamado para servir a la comunidad para que puedan realizar un establecimiento financiero y una vida saludable en el futuro», dijo Intas, citada de su declaración escrita, el viernes 22 de agosto de 2025.

Reveló Inte, hay varias condiciones que a menudo se encuentran en el campo. Primero, muchos clientes que realmente ya conocen el seguro pero no se atreven a comprar porque sienten que no entienden los detalles de los beneficios y riesgos. Además, también hay clientes que ya tienen seguro pero no entienden completamente los productos que tienen.

«Debido a que es importante que un agente domine los productos que ofrece y los transmite honestamente, para que los clientes puedan sentir los beneficios de los productos que tienen», dijo Intan.

Como vendedor, Intan enfatizó la importancia de ser un agente con una acción más fuerte. En cada situación, especialmente cuando un cliente enfrenta un desastre, intenta asistir directamente para ayudar y brindar apoyo.

También ayudó a expandir ideas relacionadas con enfermedades, hospitales y recomendaciones médicas para poder proporcionar información y referencias relevantes. Para él, la transparencia y la presencia real de un agente como compañero es la clave para una relación a largo plazo entre agentes y clientes.

Durante más de una década, no solo logró proteger a muchas familias en Pekalongan, sino que también contribuyó a expandir el acceso a la educación financiera fuera de la gran ciudad. La dedicación de Intan Dewi al aumentar la alfabetización de seguros está en línea con la visión de la vida solar Indonesia para realizar un establecimiento financiero y una vida más saludable para millones de familias en Indonesia.

El presidente del presidente de Sun Life Indonesia, Albertus Wiroyo, expresó su orgullo por el éxito de Diamond. Albertus agregado, historia Intan muestra que no solo se presenta como agente, sino también como un educador que puede crear conciencia pública sobre la importancia del seguro.

«El éxito de Diamond Dewi ganó el Premio AAJI 2024 del Agente del año superior es una prueba concreta de la dedicación y el compromiso de un agente para proporcionar la mejor educación y protección para la comunidad», dijo Albertus.

Premio a los principales del año ganadores del AGENTE del año de Intan Dewi

El premio ganado por Intan Dewi demuestra que el papel del agente no puede separarse de la misión de la compañía de seguros. El agente es la primera Guardia que une a la compañía con los clientes, presenta una solución de protección y asegura que los servicios proporcionados realmente respondan las necesidades reales en el campo.

Con este éxito, Sun Life Indonesia confirma cada vez más su compromiso de continuar empoderando a los vendedores para poder traer servicios transparentes, relevantes y sostenibles. Este logro también refleja el espíritu de la vida solar al presentar una protección equitativa y la alfabetización en toda Indonesia.