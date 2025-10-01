Los agentes de hielo estarán en Bad Bunny Super Bowl Show

El ex gerente de campaña de Donald Trump, Corey Lewandowski, apareció en la serie de entrevistas web de Benny Johnson «The Benny Show» y advirtió que los agentes de ICE estarán presentes en el 2026 Super Bowldónde Maldito conejito es establecido para realizar El espectáculo de medio tiempo.

En particular, el espectáculo de medio tiempo, presentado por Apple Music, es la única aparición en el concierto de los Estados Unidos de Bad Bunny que está programada para 2026 en este momento, ya que su muy esperada gira mundial de Debí Tirar Más Fotos, que está programada para diciembre hasta julio de 2026, no se detiene en los Estados Unidos. Bad Bunny le dijo Revista de identificación El mes pasado que su miedo a las redadas de hielo era parte de la razón por la que se saltó de gira en los Estados Unidos

Cuando Johnson le preguntó a Lewandowski si «ICE tendrá la aplicación en el Super Bowl» donde está actuando Bad Bunny, el Asesor de Trump respondió: «No hay ningún lugar que pueda proporcionar un refugio seguro a las personas que se encuentran en este país ilegalmente. No el Super Bowl y ningún otro lugar. Lo encontraremos y lo aprehenderemos y lo pondrá en una instalación de detención y deporte.

Lewandowski ha estado durante mucho tiempo en el círculo íntimo de Trump, trabajando por primera vez como gerente de campaña en 2016. Regresó a la campaña del presidente en 2024. Desde la elección de Trump, se ha alineado con el Departamento de Seguridad Nacional y la secretaria Kristi Noem, sirviendo como asesor de DHS como empleado especial del gobierno en el departamento.

«Es tan vergonzoso que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el show de medio tiempo», dijo Lewandowski sobre Bad Bunny. «Deberíamos estar tratando de ser inclusivos, no exclusivos. Hay muchas bandas geniales y personas de entretenimiento que podrían tocar en ese programa que uniría a las personas y no las separaría».

Concluyó: «Si hay extranjeros ilegales, no me importa si es un concierto para Johnny Smith o Bad Bunny o cualquier otra persona … vamos a hacer la aplicación en todas partes. Vamos a hacer que los estadounidenses fueran seguros. Esa es una directiva del presidente. Si está en este país ilegalmente, vamos a casa».

En declaraciones a ID el mes pasado, Bad Bunny explicó que parte de la razón por la que hizo su residencia de Puerto Rico y continuará recorriendo el mundo sin detenerse en los Estados Unidos es porque «el hielo podría estar afuera [my concert]. Y es algo de lo que estábamos hablando y muy preocupados «.

«Hubo muchas razones por las que no aparecí en los Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio, he actuado allí muchas veces», agregó. «Todo [the shows] han tenido éxito. Todos ellos han sido magníficos. He disfrutado conectarme con latinos que han estado viviendo en los Estados Unidos, pero específicamente, para una residencia aquí en Puerto Rico, cuando somos un territorio no incorporado de los Estados Unidos … La gente de los Estados Unidos podría venir aquí para ver el espectáculo «.

