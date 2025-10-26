VIVA – Partidarios Borussia Mönchengladbach en Alemania está desahogando su ira. No sólo porque su equipo favorito perdió 0-3 ante el Bayern de Múnich, sino también porque Kevin Dicks no tuvo la oportunidad de ejecutar un penalti en el partido de la Bundesliga 2025/2026 en el Borussia Park, el sábado 25 de octubre de 2025

Gladbach tuvo una oportunidad de oro para reducir distancias en el minuto 73, después de que Tom Bischof derribara a Kevin Diks en el área prohibida. Sin embargo, en lugar de que Diks ejecutara, el mediocampista Kevin Stoeger avanzó hasta el punto.

Desafortunadamente, esta decisión terminó en desastre. El disparo de Stoeger se estrelló en el poste y Gladbach no logró marcar.

Aunque en ese momento el equipo local perdía 0-2 gracias a los goles de Joshua Kimmich (64′) y Raphael Guerreiro (69′). Luego, el Bayern añadió sal a la herida con el gol de Lennart Karl en el minuto 81.

Para el público del Borussia Park, la decisión de no darle a Diks la oportunidad de convertirse en ejecutor fue considerada un gran error. Defensor Equipo Nacional Se sabe que Indonesia tiene una gran precisión al lanzar penales. De los 17 penaltis que ha lanzado a lo largo de su carrera profesional, 15 acabaron en gol.

No pasó mucho tiempo, las redes sociales de X (Twitter) inmediatamente se llenaron. Los aficionados del Gladbach expresaron su decepción y enfado con Stoeger.

«Después de una entrevista con Fohlenpodcast, parece muy egoísta. ¿Por qué no darle un penalti a un pateador más confiable, Kevin Diks?» escribió la cuenta @CarstenStein2.

«En serio, Stoeger siempre se hace daño. ¿Por qué no fue Diks quien lanzó el penalti? Realmente no puedo entenderlo», continuó @SchulteKev.

«¡Por favor, deja que Kevin Diks dispare!» destacó la cuenta @bmg_edits.

Esta derrota hizo que el Borussia Moenchengladbach se hundiera aún más en la parte inferior de la clasificación de la Bundesliga. En ocho partidos sólo han conseguido tres puntos en tres empates.

Aun así, Kevin Diks recibió una atención positiva por parte de los aficionados y los medios alemanes. El defensa holandés se mostró disciplinado, duro y mostró un gran entusiasmo en medio del inestable desempeño del equipo.

Ahora el público de Gladbach espera que Eugen Polanski, como entrenador, pueda dar más espacio a Diks, incluida confianza para lanzar los penaltis en el próximo partido.

«Si Kevin Diks hubiera lanzado el penalti, tal vez el resultado hubiera sido diferente», escribió un aficionado en tono molesto pero esperanzado.