Los aficionados comienzan a llegar antes del partido de la selección nacional sub-17 de Indonesia contra Brasil, las enfermeras indonesias en Qatar confían en ganar 2-1

Doha, EN VIVO – Antes del partido caliente Selección Nacional de Indonesia pelea sub-17 Selección Brasileña Sub-17 en Mundial Sub-17 Esta noche de 2025, la atmósfera en Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar, está comenzando a calentarse. Los partidarios de Garuda Muda vinieron para brindar apoyo directo a los niños adoptivos de Nova Arianto.

El partido, que se disputará el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 22.45 WIB, será una dura prueba para Indonesia en el Grupo H. Brasil tiene el estatus de un equipo gigante que ha conseguido cuatro títulos mundiales sub-17. Sin embargo, el buen humor todavía arde en el pecho de los inmigrantes indonesios que trabajan y viven en Qatar.



Los seguidores de la selección nacional sub-17 de Indonesia ante su rival Brasil en el Mundial

Una de ellas es Septa, una enfermera que trabaja en QE Qatar Energy. Llegó con sus dos hijos vistiendo atributos rojos y blancos. Aunque era consciente de que la diferencia de calidad entre los dos equipos era bastante grande, su creencia era inquebrantable.

«Mi predicción es que Indonesia ganará 2-1», afirmó Septa con optimismo.

El grupo de simpatizantes de la Asociación Nacional de Enfermeras de Indonesia (PPNI) también lució unido vistiendo camisetas de Garuda y portando la bandera roja y blanca. Esperan que el apoyo directo desde la grada pueda alimentar el entusiasmo de Zahaby Gholy y sus amigos por sorprender a Brasil.



Para los aficionados de Qatar, este partido no es sólo un partido de fútbol, ​​sino un evento orgulloso para mostrar el amor por su patria en el escenario mundial. «Gane o pierda, todavía estamos orgullosos. Pero esta noche estamos seguros de que habrá una sorpresa», dijo otro miembro del PPNI.

El apoyo de la diáspora indonesia en Qatar también será un color especial en el Mundial Sub-17 de 2025. Los vítores y los tambores están listos para resonar en la Aspire Zone esta noche cuando Garuda Muda lucha por enfrentarse al equipo de Samba.