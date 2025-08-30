Los afganos en Khyber Pakhtunkhwa pidieron obtener pasaportes, visas válidas para la estadía







El Administración del Distrito de Khyber El jueves, ordenó a todos los ciudadanos afganos que adquirieran inmediatamente sus pasaportes nacionales y realicen sus negocios de acuerdo con la ley, informó Dawn.

El Comisionado Asistente de Landi Kotal, Afrasiyab Zubair y el Comisionado Asistente adicional Shahabuddin celebraron una reunión con los ancianos locales, informándoles que las tarjetas de los nacionales afganos que poseen las tarjetas de registro (POR) también deben poseer pasaportes nacionales estampados con visas paquistaníes válidas. Las autoridades advirtieron sobre acciones legales contra los infractores después de la fecha límite del 31 de agosto, agregó Dawn.

Mientras tanto, un residente de Landi Kotal, Abu Bakar, acusó a Tehsildar Taimur Afridi de detener ilegalmente a su hermano, Hazrat Ali, por una disputa monetaria. Al dirigirse a una conferencia de prensa en el Landi Kotal Press Club, alegó: «Tehsildar Taimur Afridi implicó fraudulentamente a mi hermano Hazrat Ali en una disputa monetaria y lo mantuvo en detención ilegal después de llamarlo a la estación de policía local», según Dawn.

Abu Bakar exigió además que el Comisionado Adjunto investigara el asunto y emprendiera acciones legales contra el Tehsildar, afirmando que su familia no tenía una disputa monetaria con él.

Como parte de una estrategia más amplia para repatriar a los extranjeros ilegales, Pakistán ha formado un subcomité conjunto (JSC) que comprende policías y oficiales de inteligencia para identificar y perfilar a los ciudadanos afganos que tienen tarjetas POR, informó Dawn. El JSC apoyará a los equipos operativos en la implementación del Plan de repatriación de extranjeros ilegales (IFRP), vinculando casos de cumplimiento individuales como los destacados por Abu Bakar con el marco regulatorio más amplio.

El Comité incluirá al Oficial de Distrito de Rawalpindi Special Branch, Superintendente Adjunto de Seguridad Policial Rawalpindi, Representantes de Safron, CTD y funcionarios de la Oficina de Inteligencia, agregó Dawn. Los titulares de la tarjeta POR serán perfilados a través de formaciones provinciales y del distrito, y la información en tiempo real en sus ubicaciones se compartirá con la policía para la implementación de IFRP.

El Gobierno ha esbozado una estrategia para acelerar el retorno voluntario de los titulares de tarjetas, mientras que la repatriación formal y la deportación comenzarán a partir del 1 de septiembre, informó Dawn. Los secretarios principales, el inspector generales de policía y otras autoridades en todo Pakistán, incluidos Pogb e Islamabad, han recibido instrucciones de facilitar los retornos sin demora.

El Ministerio de Asuntos Exteriores coordinará con el Gobierno afgano interinoACNUR y socios internacionales si es necesario. NADRA manejará la desregistro en el tránsito y los puntos fronterizos, mientras que los gobiernos provinciales mapearán a los titulares de tarjetas, designarán áreas de tránsito, organizarán el transporte y cumplirán con los requisitos financieros.

Se activarán salas de control a nivel federal y provincial, incluida una línea directa de quejas a través de la Célula Nacional de Gestión de Información de Crisis (NCIMC), con un progreso monitoreado a través del Panel de Seguridad de los Nacionales Extranjeros (FNSD), informó Dawn.

