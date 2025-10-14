Los adolescentes son 19 años diferentes a ser TikTok’

Jacarta – Barrón Trumphijo del presidente de los Estados Unidos (COMO) Donald Trump de su matrimonio con Melania, fue empujado al primer puesto en la aplicación de streaming original Porcelana, tik tok.

Lea también: Explicando los beneficios para RI del calentamiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Purbaya: déjenlos luchar



Citando el sitio web Newsweek del martes 14 de octubre de 2025, se sospecha que será nombrado miembro del consejo de administración de una empresa valorada en 14.000 millones de dólares (232 billones de rupias).

Esta noticia se conoció después de que su padre sellara un acuerdo para separar el negocio de TikTok en EE. UU. de su matriz ByteDance Technology en China.

Lea también: Trump suministra misiles Tomahawk a Ucrania, Rusia amenaza con terribles represalias contra Estados Unidos



El papel potencial de Barron Trump fue sugerido por Jake Advent, exgerente de redes sociales de Donald Trump.

Los informes dicen que Advent es el genio detrás de la campaña presidencial llena de memes que, según Donald Trump, lo ayudó a llegar a la Casa Blanca por segunda vez.

Lea también: Trump elogia a Indonesia frente a Prabowo: ¡Gran país, extraordinariamente en desarrollo!



De hecho, el presidente apodó a Jake Advent “TikTok Jack”. También espera que Donald Trump nombre al adolescente de 19 años para formar parte de la junta directiva de TikTok.

“Espero que el presidente Trump considere nombrar a su hijo, Barron, y quizás a otros jóvenes estadounidenses para la junta directiva de TikTok para ayudar a garantizar que siga siendo una aplicación que los jóvenes quieran seguir usando.«, dijo.

Como se sabe, el presidente Donald Trump firmó a finales de septiembre de 2025 una orden ejecutiva que transfiere las operaciones de TikTok en Estados Unidos (EE.UU.) a inversores de ese país e inversores internacionales.

Dijo que había hablado con el presidente chino Xi Jinping, quien supuestamente le pidió a Trump «que siguiera adelante».

TikTok, propiedad de ByteDance Technology de China, se hizo muy popular entre los adolescentes y adultos jóvenes estadounidenses a finales de 2010.

Ahora, la aplicación tiene alrededor de 170 millones de usuarios allí. Su rápido crecimiento ha generado preocupaciones de que la ley china pueda permitir a Beijing acceder a los datos de los usuarios estadounidenses.