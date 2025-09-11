Los adolescentes en Bogor están decididos a quemar un puesto de bagre de bagre para matar a la familia

Bogor, Viva -Un adolescente de 16 años fue arrestado por la policía después de ser sospechoso de quemar Lele Pecel Stall Lo que mató a su abuela y tío en el distrito de Gunung Putri, Bogor Regency, West Java, el jueves (12/9/2025).

La jefa de policía de Gunung Putri, la comisionada Aulia Robby, explicó que el incendio ocurrió el domingo (7/9/2025). El desafortunado evento mató a dos residentes de su abuela y su tío puestos, con las iniciales S (53) y el alquitrán (28).

Según Robby, desde el principio, la investigación policial encontró irregularidades. La razón, el nieto de la víctima que también vivía en el lugar no estaba en la escena cuando golpeó el fuego.

Luego, la policía realizó una búsqueda y logró encontrar al adolescente en la región de CiteureUp el lunes (8/9/2025). A partir de los resultados del examen, se sospechaba fuertemente como el autor y fue determinado como un niño con una ley (ABH).

«Ahora ha subido a la etapa de investigación, el estatus de testigo del nieto de la víctima es el estado del niño que trata con la ley para convertirse en un niño en conflicto con la ley», dijo Robby.

Agregó, antes de quemar el puesto, el adolescente atacó por primera vez a su abuela y tío con objetos contundentes hasta que estaban inconscientes. Después de eso, la gasolina de una motocicleta se usó para encender el fuego que finalmente devoró el quiosco y mató a las dos víctimas.

Para la acción, los perpetradores fueron acusados ​​en virtud del Artículo 338 y/o Artículo 340 y Artículo 365 Párrafo 3 y Artículo 187 Párrafo 3 del Código Penal relacionado con el crimen de asesinato y quema. (ENTRE)