¡Los actores famosos que regresan en dramas coreanos septiembre de 2025, deben ser vistos!

VIVA -Seutumn 2025 se convirtió en el momento para esperar a los fanáticos de K-Drama con un regreso de una serie de actores y actrices famosos en la pantalla. Septiembre presenta nuevos dramas con varios géneros, desde el romance conmovedor hasta el tenso tenso, con grandes estrellas como Song Joong Ki, Jun ji hyunDan Lee Young Ae.

El siguiente es el centro de atención de algunos actores y actrices famosos que regresan con un papel sorprendente, completo con la razón por la cual vale la pena ver su drama.

Song Joong Ki: Romance emocional en mi juventud

Song Joong Ki nuevamente cautivó a la audiencia a través de mi juventud (transmitido el 5 de septiembre), interpretando a Sun Woo Hae, un hombre que comenzó su vida con un paso retrasado.

Actuar con Chun Woo Hee, su química en una historia de amor llena de sacrificio es la atracción principal. Después del éxito de Vincenzo y Reborn Rich, el papel de Song Joong Ki esta vez prometió un lado emocional más profundo.

Jun Ji Hyun: Acción e intrigamiento en Tempest

La reina K-drama Jun Ji Hyun está de vuelta en Tempest (transmitida el 10 de septiembre) como Moon Ju, el embajador de las Naciones Unidas involucradas en la conspiración política. En parejas con Kang Dong Won, su carismática actuación y experiencia en mi chica descarada y reino hicieron que este drama debía ser atendido a los fanáticos de la acción y el thriller.

Lee Young AE: tensión psicológica en caminar sobre hielo delgado

Lee Young Ae, conocido a través de Jewel in the Palace, regresó al caminar sobre hielo delgado (transmitido el 20 de septiembre) como Kang Eun Soo, chocó con Kim Young Kwang. Este drama combina elementos criminales y emocionales, con el nuevo lado de Lee Young AE en un papel complejo y de conflicto.

Go Hyun Jung: Intensidad en Queen Mantis

Go Hyun Jung parecía impresionante como un asesino en serie en Queen Mantis (transmitido el 5 de septiembre). Actuando como Jung Yi Shin, enfrentó un conflicto emocional con su hijo, un detective (Jang Dong Yoon). Después de una aparición impresionante en el misaeng, la actuación de Go Hyun Jung en este drama de suspenso se predice que robará la atención.

Park Min Young: encanto de estafadores en la reina de la confianza

Park Min Young regresó con su carismático encanto de confianza reina (transmitido el 6 de septiembre), jugando a Yoon Yi Rang, un fraude consumado. La adaptación del drama japonés The Confidence Man JP, este drama enfatiza el lado inteligente y ágil de Park Min Young, quien anteriormente se atrajo de lo que está mal con el Secretario Kim.

Kim Go Eun y Kim da Mi: nostalgia y emociones

Kim Go Eun revivió la historia de la compleja amistad en ti y todo lo demás (transmitido el 12 de septiembre), mientras que Kim da Mi trajo la nostalgia de la década de 1980 en cien recuerdos (transmitido el 13 de septiembre). Estas dos jóvenes actrices, conocidas a través de la clase Goblin e Itaewon, ofrecen una fuerte apariencia emocional.

Han Suk Kyu: Mystery and Action at Shin’s Project

Han Suk Kyu, un veterano de la actuación coreana, regresó como el Sr. Shin en el Proyecto de Shin (se emitió el 15 de septiembre). Su papel como ex negociador con un oscuro secreto prometió una combinación de drama y acción interesante, en línea con su reputación en el Dr. Romantic.

Lee Sun Bin, Ra Mi Ran, Lee Joo Young, Eugne, Rowoon, Dan Jeon Yeo Been: Talenta Beragam

Lee Sun Bin y Ra Mi protagonizaron la luna (transmitida el 19 de septiembre), presentando una historia inspiradora sobre la lucha de las mujeres de clase trabajadora en el mundo criptográfico.

Lee Joo Young parecía feroz en No Mercy (el 24 de septiembre), interpretando a las víctimas de fraude que se vengaron con la tecnología Deepfake.

Eugene actúa como un ambicioso creador de reyes en la Primera Dama (el 24 de septiembre), con un lado dramático fuerte.

Rowoon cautivó en el drama histórico de Murty Stream (transmitido el 26 de septiembre) con la intriga de la era de Joseon.

Jeon Yeo ha estado cerrado este mes con la Sra. Incognito (emitida el 29 de septiembre), combinando romance y elementos criminales como guardaespaldas con una nueva identidad.

¿Por qué es especial de septiembre de 2025?

El regreso de estos principales actores no solo presenta nostalgia, sino que también muestra su evolución en jugar personajes más complejos.

Desde el romance hasta el thriller, estos dramas ofrecen historias que son relevantes para cuestiones modernas como la ambición, la traición y la lucha de la vida. Con talentos como Song Joong Ki, Jun Ji Hyun y Lee Young AE, septiembre de 2025 se convirtieron en un mes lleno de sorpresas y emociones para los fanáticos de K-drama en todo el mundo.