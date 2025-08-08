¡Los actores comerciales deben saber! El nuevo servicio de Telkom hace que la facturación aumentó dramáticamente

Yakarta, Viva -La necesidad de conectividad confiable y rápida se ha convertido en una de las principales necesidades, especialmente en varios sectores comerciales que compiten para mejorar su valor comercial.

Leer también: Lightning Tender en Umkm Padi, secreto de éxito en la adquisición instantánea sin drama



Respondiendo estas necesidades, PT Telkom Indonesia (Persero) TBK a principios de este año introdujo una nueva variante, a saber WMS Ajuste y también fortalezca el servicio básico de servicio administrado WiFi.id (WMS) con paquetes y características más completos, o llamado WMS Standard.

WMS Standard y WMS Fit son soluciones Wi-Fi integradas que son totalmente administradas por Telkom para apoyar la transformación digital y fomentar el crecimiento general del negocio de los clientes.

Leer también: Energía renovable de Telkom Borong



Con un modelo de suscripción mensual, los clientes ya no necesitan pensar en las operaciones, la supervisión de rendimiento o las perturbaciones de manejo, porque la gestión general de los servicios WMS Standard y WMS FIT es manejada completamente por Telkom a través del sistema de medición automática.

«WMS Standard y WMS Fit son soluciones de Wi-Fi que realmente pueden ser utilizadas por los clientes para completar sus necesidades de conectividad. Pueden explorar varias características disponibles en WMS, para aumentar su valor comercial. Junto con los clientes de WMS, avanzamos la economía de Indonesia y también aumentamos el uso de Wi-Fi en Indonesia», dijo el servicio de conectividad digital EGM Telkom Telkom Muda Nanta.

Leer también: 5 máquinas de dinero de Telkom en 2025: hay Telkomsel al rey del centro de datos



WMS Standard utiliza puntos de acceso como puntos de acceso Wi-Fi, que se instalan en dispositivos en la ubicación del cliente. Por lo tanto, ideal para lugares a gran escala con alta densidad de usuario, como oficinas, instituciones gubernamentales o áreas públicas, que requieren soluciones de servicio de valor agregado (VAS) más complejas.

Mientras tanto, WMS Fit está destinado a clientes con necesidades de utilización de jarrones más simples, como la gestión de tipo de seguridad y el propietario del lugar del tablero. WMS Fit tiene tres opciones de velocidad, a saber, 50, 75 y 100 Mbps con dispositivos ONT premium como puntos de acceso.

WMS Fit ofrece una solución efectiva de costo y es fácil de operar, adecuado para la ubicación y el número de usuarios que son relativamente pequeños y suficientes para una ubicación de un punto SSID, como un café o un pequeño comercio minorista.

Los clientes no necesitan preocuparse por la seguridad y la privacidad de los datos, porque ambos son la principal prioridad de Telkom. Existe un sistema que puede evitar la comunicación entre los usuarios que están conectados a WMS, mientras que para la gestión de datos personales que siguen la protección estándar de los datos personales (PDP) que deben obedecer.

Para facilitar un juicio a gran escala, Telkom proporciona una opción de prueba de concepto (POC) para las agencias empresariales y gubernamentales, para ver la compatibilidad de los servicios de WMS en las ubicaciones requeridas.

Relacionado con la instalación de productos WMS se ayudará con un sistema de protección automática, mientras que el equipo de técnicos solo necesita retirar cables en la ubicación del cliente que se ha registrado en el sistema Telkom.

Del mismo modo, con la activación del servicio que será delertado automáticamente por el sistema. Por lo tanto, los clientes pueden sentir este servicio WMS instalado y activado rápidamente.

La experiencia del cliente también es un aspecto altamente considerado de Telkom, a través de un servicio de centro de llamadas que siempre está listo para proporcionar soluciones relacionadas con las limitaciones que enfrentan los clientes.

Si hay una perturbación o daño al servicio WMS, los clientes pueden comunicarse con las tensiones del centro de llamadas o mediante servicio de ayuda, correo electrónico, whatsapp y números de teléfono disponibles de forma gratuita.

La solución de servicio de valor agregado presentada por Telkom a través del estándar WMS y los servicios WMS FIT es el valor agregado del servicio. El VAS ofrecido por Telkom ayuda a los clientes a desarrollar mejor su negocio.