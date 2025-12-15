Los activos industriales del PPDP de la Sharia alcanzan los 70,8 billones de IDR a octubre de 2025, OJK: hasta un 6,21 por ciento

Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) a través del Supervisor Ejecutivo Principal Seguro, GarantizarY Fondo de pensiones (PPDP), informó Ogi Prastomiyono, total activo industria El PPDP nacional de la sharia alcanzó los 70,8 billones de rupias en octubre de 2025, o creció un 6,21 por ciento interanual (interanual).

Al pronunciar un discurso en el lanzamiento del Libro de Sermones de la Sharia del PPDP Muamalah, Ogi explicó que actualmente hay 28 compañías de la sharia del PPDP totalmente comprometidas, la mayoría de las cuales provienen del sector de seguros, así como 55 unidades de negocios de la sharia.

«Esto muestra el crecimiento de la participación pública en el sector de la industria financiera de la sharia», dijo Ogi, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Miembro del OJK DK Ogi Prastomiyono.

Sin embargo, Ogi reconoció que hay una serie de desafíos que enfrentan las industrias de seguros, garantías y fondos de pensiones, tanto de la sharia como de los convencionales, especialmente en relación con el bajo nivel de alfabetización y la inclusión de productos PPDP.

La Encuesta Nacional de Educación e Inclusión Financiera de 2025 (SNLIK) registró que el nivel de alfabetización sobre productos de seguros alcanzó el 45,45 por ciento, mientras que el nivel de inclusión fue del 28,5 por ciento. Mientras tanto, la tasa de alfabetización para los productos de fondos de pensiones se registró en 27,79 por ciento, con una tasa de inclusión de sólo 5,37 por ciento.

En cuanto a los productos de garantía, que se incluyen en la categoría de otras instituciones de servicios financieros, tienen niveles de alfabetización e inclusión de 42,77 por ciento y 14,71 por ciento respectivamente.

«Esta condición es a la vez un desafío y una oportunidad para fortalecer la educación pública a través de un enfoque que sea comunicativo, fácil de entender y relevante para la vida cotidiana. Esta baja alfabetización tiene un impacto directo en la comprensión de la gente sobre la importancia de la protección y la planificación para el futuro», afirmó Ogi.

Para aumentar la alfabetización pública sobre los productos del PPDP, el partido está colaborando con el Consejo de Mezquitas de Indonesia (DMI) para difundir información sobre las finanzas de la sharia a través de sermones en las mezquitas.

Por esta razón, OJK, junto con la Asociación Indonesia de Seguros Sharia (AASI), la Asociación de Fondos de Pensiones de Instituciones Financieras (Asociación DPLK) y el Consejo de la Mezquita de Indonesia (DMI) lanzaron un libro de sermones que contiene la sharia muamalah en los campos de seguros, garantías y fondos de pensiones.

Ogi espera que este esfuerzo pueda hacer de la mezquita un centro de educación y empoderamiento económico, donde los ulemas puedan brindar una comprensión correcta para que las personas eviten transacciones perjudiciales y elijan una protección que esté de acuerdo con los principios de la sharia.

También enfatizó la importancia de fortalecer el ecosistema financiero de la sharia a través de productos superiores basados ​​en zakat y waqf, así como la sinergia entre los actores de la industria para aumentar una mayor capacidad de gestión de riesgos.