Los Activos Financieros Islámicos Globales Alcanzan IDR 160 Mil T, Indonesia También Contribuye

Jacarta – Activos financieros islámicos Se prevé que las previsiones mundiales aumentarán a 9,7 billones de dólares (casi 161.000 billones de IDR) en 2029, frente a 5,98 billones de dólares (99.000 billones de IDR) a finales de 2024, impulsado por la expansión de los mercados bancario, sukuk y takaful, según muestra un nuevo análisis.

Según un informe del Grupo de la Bolsa de Valores de Londres (LSEG), y la Corporación Islámica para el Desarrollo del Sector Privado, miembro del Banco Islámico de Desarrollo, sus perspectivas implican una tasa de crecimiento anual promedio del 10 por ciento durante un período de cinco años.

Como se cita VIVA de noticias arabesEl informe del jueves 16 de octubre de 2025 muestra que Irán, Arabia Saudita y Malasia juntos representan 4,3 billones de dólares (71.000 billones de rupias), o alrededor del 72 por ciento, del total de activos financieros islámicos en todo el mundo.

En detalle, Irán lidera con 2,24 billones de dólares (37.000 billones de rupias), seguido de Arabia Saudita con 1,31 billones de dólares (22.000 billones de rupias) y Malasia con 761.000 millones de dólares (12.000 billones de rupias).

En abril de 2025, un informe de S&P Global destacó el importante papel de Arabia Saudita en el impulso del crecimiento de las finanzas islámicas globales este año, respaldado por una expansión económica no petrolera y una fuerte emisión de sukuk.

«En el futuro, la industria financiera islámica estará determinada por la conectividad transfronteriza, el progreso regulatorio y las iniciativas nacionales estratégicas», dijo el jefe de Finanzas Islámicas de LSEG, Mustafa Adil.

También señaló que estas cifras subrayan el papel vital de la industria financiera islámica en el apoyo al crecimiento económico sostenible y la inclusión financiera a nivel mundial.

¿Así que lo que? Indonesia ¿contribuir?

Mustafa Adil dijo que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) tienen activos financieros islámicos por valor de 460 mil millones de dólares (7.600 billones de rupias), Kuwait y Qatar tienen activos de 198 mil millones de dólares (3.200 billones de rupias) y 192 mil millones de dólares (3.180 billones de rupias), respectivamente.

Así, a continuación, Indonesia tiene activos financieros islámicos que alcanzan los 179 mil millones de dólares (casi 3 mil billones de rupias), seguida de Bahrein con 139 mil millones de dólares (2300 billones de rupias), Turkiye con 127 mil millones de dólares (2100 billones de rupias) y Pakistán con 77 mil millones de dólares (1276 billones de rupias) para fines de 2024.

Los países de mayoría musulmana de Oriente Medio y el Sudeste Asiático, incluida Indonesia, siguen dominando la industria financiera islámica, aunque persiste el crecimiento en otros mercados, en gran medida debido a la naturaleza ética intrínseca de las finanzas que cumplen con la sharia.