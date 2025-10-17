Los activos del gobierno no pueden estar inactivos

Jacarta – Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Muhaimin Iskandar o Tío Imin dijo todo activo propiedad de gobierno Cual desempleados debe ser utilizado.

Lea también: Purbaya responde a la queja del ministro de la UMKM sobre los aduaneros: ¡Denúncielo, lo terminaré!



El objetivo, dijo, era acelerar los esfuerzos de empoderamiento de la comunidad.

Así lo reveló Cak Imin de acuerdo con las instrucciones del Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto que quieren que todas las instalaciones gubernamentales ayuden al crecimiento económico de la comunidad.

Lea también: Se pidió a KLH que revisara el cierre de varias atracciones turísticas en Puncak, razones…



Así lo transmitió el Ministro Coordinador Muhaimin en el evento cumbre de los Premios Mandaya 2025 en el Ballroom Plaza BPJamsostek, Yakarta, el jueves (16/10/2025).

«El Presidente dio instrucciones de que ninguna instalación gubernamental debería estar inactiva, inactiva, que no funcione bien para la comunidad», dijo Cak Imin en la zona del sur de Yakarta, citado el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: Este producto de chocolate para mipymes registra transacciones de exportación de hasta 87 mil millones de IDR a Japón en TEI Expo 2025



Cak Imin explicó que se harán esfuerzos para garantizar que todas las instalaciones estatales inactivas puedan utilizarse para ayudar a la economía de la comunidad, especialmente al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

«Queremos que las MIPYMES realmente se conviertan en una solución que facilitemos seriamente. De hecho, las diversas instalaciones propiedad del Gobierno deberían priorizar el progreso de nuestras MIPYMES», dijo.

Según Cak Imin, la utilización de los activos inactivos del Gobierno para las MIPYMES podrá responder a los problemas de ubicación y costos de alquiler que a menudo enfrentan los empresarios de las MIPYMES.

Porque, dijo, muchos de los activos inactivos del gobierno están ubicados en lugares estratégicos y están ocupados con actividades comunitarias.

«A veces las mipymes no tienen un lugar estratégico para crecer y desarrollarse adecuadamente. Es demasiado caro para nuestras mipymes poder competir en un mercado tan difícil», afirmó.

«No hay otro camino que el empoderamiento que se lleva a cabo utilizando estas instalaciones para el progreso de las mipymes», concluyó Cak Imin.