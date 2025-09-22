Los activos de Gorontalo DPRD Wahyudin Moridu, que era viral, quería robar el dinero del estado, resultó ser menos, el KPK investigaría

Gorontalo, Viva – Miembro de DPRD provincial de Gorontalo de la facción PDIP, Wahyudin MoriduPortado oficialmente por su grupo después de que el video de su declaración quería robar y gastar dinero estatal viral en las redes sociales.

En medio de esa controversia, sus activos informan (LHKPN) Reveló menos RP2 millones, por lo que la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) establece que explorará la irregularidad.

Inicialmente, viral en las redes sociales Wahyudin con una mujer en un automóvil que cruzó el área del aeropuerto de Djalaluddin de Gorontalo.

Cuando se le preguntó sobre el propósito del viaje, respondió que quería ir a Makassar usando dinero estatal. También enfatizó en un tono de broma que quería robar y gastar dinero estatal para que el país se volviera pobre.

Sin parar allí, Wahyudin dijo que estaba con su aventura y enfatizó su estatus como miembro de la DPRD de la provincia de Gorontalo que todavía estaba activa hasta 2031.

Cuerpo honorario Gorontalo DPRD Actuará decisivamente

En respuesta a esto, la Junta Honoraria (BK) de la DPRD de la Provincia de Gorontalo se aseguró de que tomaría medidas firmes contra Wahyudin.

Como DPRD de la provincia de BK Gorontalo, su partido está comprometido a manejar este caso con un sentido completo de responsabilidad, transparente y de acuerdo con las normas y reglamentos aplicables.

Procesará aún más las supuestas violaciones en este caso priorizando el principio de justicia, actividades y respeto por la ley, costumbres y valores religiosos que son la base de la vida de la comunidad de Gorontalo.

PDIP dispara a Wahyudin Moridu

El Consejo Central de Liderazgo (DPP) también tomó un paso decisivo del Partido de Lucha demócrata indonesio. El secretario de DPD de Gorontalo PDIP, La Ode Haimudin, dijo que el DPP había decidido despedir a Wahyudin como un cuadro del partido.

«El despido solo se puede hacer en base a la decisión del DPP, donde el DPP PDIP en cuestión ha despedido oficialmente a Wahyudun Moridu de cuadros del partido», dijo La Ode en Gorontalo.

Afirmó que la decisión también fue una fuerte advertencia para todos los cuadros. «El PDIP DPP le recordó firmemente a todos los cuadros que no tomen medidas que pudieran dañar la confianza de la gente en la fiesta», dijo.

Menos activos de IDR 2 millones

En medio del centro de atención público, la riqueza de Wahyudin informó a LHKPN en realidad mostró una condición negativa.

Basado en los últimos datos reportados en marzo de 2025, tiene tierras y edificios en Boalemo Regency que cubre un área de 2,000 m²/72 m² heredada de RP180 millones. Además, también tiene equivalentes en efectivo y efectivo de RP. 18 millones.

Sin embargo, registró una deuda de RP. 200 millones, por lo que la riqueza total se convirtió en menos Rp2 millones.

KPK explorará irregularidades

La Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK) evalúa que el informe de activos menos de un organizador estatal necesita más atención. El portavoz de KPK, Budi Praseteto, enfatizó que su institución verificaría.

«Verificaremos la compatibilidad, si el informe LHKPN está de acuerdo con las condiciones reales de los activos y activos propiedad», dijo Budi en el KPK Red and White Building, Yakarta, lunes 22 de septiembre de 2025.