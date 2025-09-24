Los activos de botín BLBI se utilizarán como plano subsidiado en áreas urbanas

Yakarta, Viva – Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP), Maruarar sirait Alias ​​Ara dijo, para apoyar el programa Vivienda de la gente Especialmente para la gente de la región urbanoEl gobierno planea utilizar los activos de la Asistencia de Liquidez del Banco Indonesia (BLBI).

Esto se reconoció que ARA involucraría a la Agencia de Gestión de Ahorros de Viviendas Públicas (BP Tapera), el Ministerio de Finanzas y cada uno de los gobiernos regionales relacionados.

«Para poder usar los activos de la corrupción usada en el Ministerio de Finanzas para que pueda usarse para viviendas públicas», dijo Ara en su oficina, el miércoles 24 de septiembre de 2025.



Ministro de Vivienda y Área de Asentamiento, Maruarar Sirait

Por lo tanto, Ara se aseguró de que su partido coordinaría aún más con el Banco de Tierras y la Dirección General de Activos del Estado (DJKN) del Ministerio de Finanzas.

«Esperemos que en el tiempo no sea demasiado largo, el Banco de Tierras, el Ministerio de Finanzas, especialmente el Director General de Rico en el país, y nosotros podemos dar medidas concretas», dijo Ara.

Explicó que la vivienda pública planificada estará subsidiada, y no una residencia en el sitio. Con respecto al esquema detallado, Ara dijo que su partido anunciaría inmediatamente el esquema de la casa subsidiada para el área urbana.

«Hacer un nuevo esquema para casas planas en áreas urbanas, pero con subsidios. Si en Yakarta, ¿cuál es el objetivo? Hablaremos de ello, con el tiempo que transmitiré», dijo.

Del mismo modo, el Director General de Activos del Estado del Ministerio de Finanzas, Rionald Silaban, dijo que su partido discutiría aún más con el Banco de Tierras y la oficina del Fiscal General relacionado con el Plan.

«Vamos a trabajar con el banco de tierras, en ese momento ser un programa de Pak Ministro de PKP. Y para aquellos que son botín del estado, esperaremos la lista y nos comunicaremos con la oficina del Fiscal General «, dijo.