¿Los activos criptográficos son ahora uno de los instrumentos financieros, más impuestos de transacciones?

Yakarta, Viva – El ministerio Finanzas (Kemenkeu) enfatizó que optimizaría las políticas fiscales activo cripto- en el futuro. Esto se determina como uno de los principales pasos para aumentar los ingresos estatales.

Personal experto del Ministro de Finanzas para el Cumplimiento Impuesto Yon Arsal explicó, actualmente ha habido un cambio en la regulación fiscal para estos activos digitales. La nueva regulación se ha emitido a través de la regulación del Ministro de Finanzas (PMK) número 50 de 2025.

La base del cambio es la transición para supervisar los activos criptográficos de la Agencia de Supervisión de Comercio de Comerciales (BAPPEBEBTI) a la Autoridad de Servicios Financieros (OJK). En sus nuevas reglas, el Ministerio de Finanzas estableció una serie de cambios principales en el esquema de impuestos criptográficos.

«Anteriormente, estábamos usando impuestos antes, había dos tipos de impuestos, a saber, PPH e IVA porque bajo Bappebti se lo consideraba una mercancía, por lo que, por supuesto, había IVA. Ahora la cripto de la Indonesia tiene la igualdad con otros instrumentos financieros para que la Administración Tributaria también sea diferente», dijo el martes 2625.

Explicó primero los cambios en las reglas fiscales, la exención del impuesto al valor agregado (IVA) transacción Activos criptográficos en la plataforma oficial. Porque ahora los activos digitales son tratados equivalentes a valores.

Ministerio de Edificio de Finanzas, República de Indonesia

Segundo, Ajuste del impuesto sobre la renta (PPH) Artículo 22 final. Las transacciones de activos criptográficos a través de organizadores comerciales a través de sistemas electrónicos nacionales (PPMSE) se cobran 0.21 por ciento. Mientras que las transacciones a través del depósito extranjero de PPMSE o Mandiri están sujetas a una tasa más alta del 1 por ciento.

Los Mineros Crypto (Miner) ya no están sujetos a PPH 22 Final, sino que seguirán las disposiciones de tarifas generales que comienzan en el año fiscal 2026.

Yon Arsal explicó además que este cambio era diferente de las disposiciones anteriores cuando la criptograma todavía se consideraba una mercancía. En ese momento, PPH 22 Final se estableció 0.1 por ciento para las transacciones a través del intercambio registrado en BappeBebti y 0.2 por ciento para aquellos que no estaban registrados.

Bitcoin, Ethereum y otros activos criptográficos.

Mientras que el IVA está sujeto a 0.11 por ciento y 0.22 por ciento respectivamente. Con su nuevo estatus, Yon Arsal espera que el impuesto criptográfico pueda contribuir de manera más óptima a los ingresos estatales.

En cuanto a los datos OJK, el valor total de las transacciones de activos criptográficos durante enero-junio de 2025 se registró en RP224.11 billones. Sin embargo, específicamente en junio de 2025, el valor cayó a RP32.31 billones, un 34.82 por ciento en comparación con mayo de 2025, que alcanzó Rp49.57 billones. (Hormiga)