Los activistas le piden a la DPRD de la ciudad de Tangerang que examine sobre la colaboración del procesamiento de residuos

Yakarta, Viva – Varios activistas preguntan al liderazgo DPRD Tangerang City revisará el problema del proyecto de gestión Basura en electricidad ecológica (PSEL).

Leer también: Asegúrese de que la condición de Sumatra del Norte sea segura, el gobernador Bobby Nasution invita a los residentes a transmitir aspiraciones pacíficamente



Son activistas de Warung Pojok (Warjok) que consisten en activistas ambientales, Bambang Wahyudi, activistas sociales, Saeful Basri y Política y Política Pública Oengat, Adib Miftahul.

Esta insistencia se realizó porque una de las compañías que firmó un negocio desde 2022, aún no ha operado el proyecto PSEL. El presidente de la DPRD de la ciudad de Tangerang, Rusdi, apreció el aporte de este activista.

Leer también: Prabowo destacó el edificio DPRD quemado: esta es una traición, no la entrega de aspiraciones



«Apreciamos el aporte de amigos de los activistas. Además, traeremos este aporte para comunicarse con el ejecutivo y, de hecho, de la Legislatura, también respalda la claridad sobre esta cooperación de procesamiento de residuos», dijo el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Además, Rusdi también sugirió que el gobierno de la ciudad de Tangerang podría tomar paso alternativas a ser manejadas de manera óptima.

Leer también: Dansat Brimob de la Policía Regional de Sumatra del Sur aclaró que no hubo participación del TNI quemando el edificio DPRD y Ditlantas



«También estamos esperando cuál es la dirección del gobierno central relacionado con el problema de los desechos en la ciudad de Tangerang», dijo.

En una entrevista separada, el vicepresidente de la DPRD de Tangerang City, Andri S Permana, dijo: problema La basura se considera muy crucial. Porque, la producción de residuos en la ciudad de Tangerang aumenta cada vez más en volumen. Si bien la capacidad del vertedero Rawa Cat, casi no puede acomodarlo.

«Sin embargo, lo que entendemos y nos damos cuenta juntos, esta basura es el problema más problemático. La preocupación de esos amigos nos da muchas propuestas», dijo Andri.

Mientras tanto, dijo el observador de políticas públicas Adib Miftahul, el paso de apoyo del DPRD de la ciudad de Tangerang en el caso de esta petición fue muy importante.

«Este soporte de DPRD es muy importante», dijo Adib.