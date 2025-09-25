Los accionistas de Disney demandan registros en la suspensión de Jimmy Kimmel, la amenaza legal

Un grupo de organizaciones autodescritas de «prodemocracia» enviaron una carta a Disney jefe Bob cuando en nombre de dos accionistas que exigen detalles sobre la decisión de ABC de suspender Jimmy Kimmel En medio de la presión de la administración Trump.

La carta en nombre de los accionistas de Disney, la Federación Americana de Maestros, que está afiliada a la AFL-CIO, y los reporteros sin fronteras, solicitó la producción de documentos internos de Disney y comunicaciones relacionadas con la decisión de sacar a Kimmel del aire durante una semana. Los grupos invocaron los derechos de los accionistas bajo la ley de Delaware para obtener información de las corporaciones; Dichas solicitudes se otorgan solo en casos de incumplimiento del deber fiduciario y no por decisiones de gestión de rutina.

Los grupos sostienen que la suspensión de Kimmel es una posible violación de las obligaciones de Disney con los accionistas. La carta, fechada el 24 de septiembre, dice que están buscando «respuestas sobre si Disney estuvo involucrado en alguna irregularidad en relación con la suspensión de Kimmel. La interrupción repentina de un importante espectáculo nocturno, seguido de su regreso, ha provocado preocupaciones sobre si Disney violó sus deberes fiduciarios a sus accionistas al capitular a la presión del gobierno».

«Hay una base creíble para sospechar que el [Disney] La junta y los ejecutivos pueden haber incumplido sus deberes fiduciarios de lealtad, cuidado y buena fe al colocar consideraciones políticas o afiliadas inadecuadas por encima de los mejores intereses de la compañía y sus accionistas «, la carta supuestamente.

Los representantes de Disney no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Una copia de la carta de los grupos está disponible en este enlace.

Los grupos afirmaron que «las acciones de Disney sufrieron una disminución significativa» en respuesta a la suspensión de Kimmel. Las acciones de Disney cayeron un 3,3% entre del 18 al 23 de septiembre, pero cerraron 1.05% el miércoles.

ABC el 17 de septiembre dijo «¡Live Jimmy Kimmel!» sería suspendido «indefinidamente», después de los comentarios que el anfitrión dijo en su programa dos días antes sobre «The Maga Gang» tratando de anotar puntos políticos sobre el asesinato de Charlie Kirk. Disney trajo a Kimmel el martes por la noche, que anotado como su episodio mejor calificado. ¡Eso es a pesar de «Jimmy Kimmel Live!» Estar enlojado en unos 70 afiliados de ABC operados por Sinclair y Nexstar, representando a aproximadamente el 23% de los hogares de TV de los Estados Unidos. Los grupos de la estación evitaron a Kimmel después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, amenazó con buscar quejas de «distorsión de noticias» contra las estaciones de ABC a menos que Kimmel fuera despedido. Como se señaló en la carta, La adquisición propuesta de $ 6.2 mil millones de Nexstar de TEGNAque requiere la aprobación de la FCC.

En la carta a Iger, los grupos citaron la publicación de las redes sociales de Trump barandilla contra ABC y KimmelCon el presidente escribiendo: «Creo que vamos a probar ABC en esto. Veamos cómo lo hacemos. La última vez que los detuve, me dieron $ 16 millones de dólares». La amenaza de Trump hace que las preocupaciones de los grupos «aún más oportunas», escribieron en la carta.

Entre los documentos solicitados por los grupos se encuentran aquellos relacionados con «el impacto financiero, contractual o reputacional real o potencial en la empresa que surge de cualquier decisión o amenaza de Nexstar o Sinclair para evitar la emisión de ‘Jimmy Kimmel Live!'»

«A pesar del regreso de Jimmy Kimmel a la noche, este asunto está lejos de terminar. La FCC continúa amenazando a las organizaciones de medios sobre el contenido que no le gusta y, en el caso de Kimmel, docenas de afiliados aún se están negando a emitir su programa», dijo Clayton Weimers, director ejecutivo de los reporteros sin Borders USA, en una declaración. «El público necesita saber cómo se desarrollaron las acciones del gobierno hacia los medios de comunicación en este caso, por lo que podemos evitar que este asalto imprudente a la Primera Enmienda continúe».

Randi Weingarten, presidente de la Federación Americana de Maestros, agregó: «Los accionistas de Disney merecen la verdad sobre lo que pasó exactamente dentro de la compañía después de la amenaza de Brendan Carr de castigar a ABC a menos que se tomen medidas contra Jimmy Kimmel. La Junta de Disney tiene una responsabilidad legal de actuar en el mejor interés de sus accionistas, y estamos buscando respuestas para descubrir que ese vínculo se rompió con Kowtow con la administración de Trump».

Los abogados que firmaron la carta fueron Christopher J. Clark de Clark Smith Villazor LLP, Roberta A. Kaplan de Kaplan Martin LLP y Norm eisen del Fondo de Defensores de la Democracia.

«Las consecuencias de suspender ‘Jimmy Kimmel Live!’ provocó críticas como un ataque contra la libertad de expresión, provocó boicots y apoyo sindical para el Sr. Kimmel, y provocó que las acciones de Disney se desplomen en medio de temores de daños a la marca y las preocupaciones de que Disney fue cómplice de sucumbir para la extracción del gobierno y la censura de los medios «, dijo la carta. «Y las repercusiones negativas sobre Disney y sus accionistas siguen siendo que, tras el anuncio de que el programa volvería al aire, Donald Trump emitió una nueva amenaza en su plataforma de redes sociales, Truth Social, que afirma el 23 de septiembre de 2025, que» creo que vamos a probar ABC en esto. Veamos cómo lo hacemos «.»