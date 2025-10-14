Los accidentes mortales en Delhi disminuyen un 2,9 por ciento: datos de la policía







Los accidentes de tráfico mortales en la capital de la India han disminuido casi un 3 por ciento hasta septiembre de 2025, en comparación con el mismo período del año pasado, según cifras publicadas por Delhi. Policía el martes, informó el PTI.

Según datos de la Policía de Tráfico de Delhi, el número de muertes causadas por accidentes de tráfico se redujo de 1.178 en 2024 a 1.149 en 2025 (una disminución del 2,5 por ciento), mientras que el número de accidentes mortales cayó de 1.148 a 1.115, una disminución del 2,9 por ciento, informó la agencia de noticias el martes.

El Comisionado Especial de Policía (Gestión de Tráfico), Ajay Chaudhry, atribuyó la caída a una combinación de estrategia basada en datos, análisis de puntos negros, correcciones de ingeniería vial y colaboración con agencias cívicas.

Destacó el cambio en la terminología de «accidentes» a «accidentes».

Dijo que reflejaba un cambio crítico de enfoque, de ver estos eventos como eventos desafortunados a incidentes tratables y prevenibles.

«El cambio ha permitido al gobierno ser más proactivo a la hora de salvar vidas mediante intervenciones basadas en datos y programas específicos», dijo Chaudhry, según el PTI.

Los funcionarios dijeron que la Célula de Investigación de Accidentes de Delhi Tráfico La policía desempeña un papel vital en el mapeo de zonas propensas a accidentes y en la recomendación de soluciones de ingeniería. Este año, se identificaron 143 ubicaciones de alto riesgo y se recomendaron medidas correctivas como una mejor geometría de la carretera, mejoras en la señalización y reparaciones de la superficie.

La policía también participó en las reuniones del Comité Distrital de Seguridad Vial (DRSC) para garantizar iniciativas de seguridad coordinadas con las autoridades locales.

En un esfuerzo especial para proteger a los usuarios vulnerables de la carretera, se introdujeron medidas para reducir la velocidad en más de 30 lugares cerca de escuelas, universidades y hospitales.

«Como parte de sus iniciativas de seguridad vial en curso, la policía de tránsito recomendó intervenciones para reducir la velocidad en más de 30 lugares identificados cerca de escuelas, universidades y hospitales. Estas incluyen la instalación de disyuntores, el rediseño de rotondas y la mejora de los cruces de peatones para reducir los riesgos para los usuarios vulnerables de la vía», añadió Chaudhary, según el PTI.

Además, más de 3.600 agentes de tráfico han recibido formación especializada en gestión de la velocidad y técnicas de control, impartida por expertos en seguridad vial. Se están organizando sesiones periódicas de actualización para garantizar que el personal se mantenga actualizado sobre las prácticas modernas de aplicación de la ley y prevención de accidentes.

«También se llevó a cabo una sesión especial de capacitación para los chocarequipo de investigación en asociación con expertos en datos para mapear corredores de alto riesgo en Delhi», dijo el Comisionado Especial

