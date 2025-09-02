Los académicos exigieron 7 cosas al gobierno, detengan la historia de la historia con el nombramiento de funcionarios incompetentes

Yakarta, Viva – Más de 330 académico de varias universidades en Indonesia Une votos en la Alianza Académica de Cuidado de Indonesia para expresar una profunda preocupación por la crisis multidimensional que golpeó al país.

Leer también: Se considera que Awarestuwati y Deddy Sitorus lastiman a la gente de la gente, dijo que PDIP se disculpa



Instaron al gobierno a reformar inmediatamente los fundamentos, rechazar los planes de emergencia marcial y regresar política en datos y necesidades científicas gente.

En su declaración de actitud, la alianza coordinada por el profesor Sulistyowati Irianto de la Universidad de Indonesia (UI) destacó la ampliación de una brecha entre los organizadores de élite del estado y el pueblo.

Leer también: Boni Hargens: Evite los esfuerzos para enfrentar a las personas con las autoridades



Consideran que las élites fortalecen el poder al cambiar la ley y la formulación de políticas y la asignación de presupuesto para el beneficio del poder solo.

«Todo está hecho sin base científica y evidencia; tampoco acomoda la realidad, la experiencia y las necesidades de las personas. Esto es evidente por la cantidad de programas que son objetivos equivocados, propensos a las desviaciones y tienden a interpretarse como ‘acumulaciones de poder'», escribió el comunicado.

Leer también: PGI Sentil Parlment: No seas herido políticamente de que hayas incisionado



Como resultado, se considera que los tres pilares del estado de derecho se debilitan: el colapso de la democracia, el debilitamiento de los principios de la moral y la justicia en las políticas, así como el debilitamiento del mecanismo de control debido a una institución judicial fallida independiente.

La alianza también destacó los datos de la Oficina de Estadísticas Centrales que eran confusas y diferentes de la Agencia de Encuestas Independientes, así como la política de expansión fiscal en la gurada región.

Como resultado, la vida económica de la gente está preocupada por la pobreza que aumenta bruscamente, el poder adquisitivo disminuye y los despidos se expanden. «Condiciones como esta hacen que las personas comiencen a perder ‘confianza’, pierdan esperanza y se enojan. Inevitablemente, si esta situación da a luz a las protestas y ‘Amak'», dijo el comunicado.

En respuesta a estas condiciones, las alianzas académicas instaron a siete pasos concretos al gobierno. La primera demanda es que la reestructuración del gabinete y los funcionarios de las agencias gubernamentales sean competentes, delgadas, eficientes y no ondeadas de finanzas estatales.

«Incluyendo detener el nombramiento de funcionarios estatales que no se basan en la competencia, la profesionalidad y la alta integridad, para fortalecer y expandir el poder solo», insistieron.

En segundo lugar, la alianza insta a la mejora de la política de presupuesto objetivo incorrecto. Sugirieron que la fuente de las finanzas estatales debería originarse en la privación de los activos de corruptores y empresarios de recursos naturales, no de los impuestos de las personas. La asignación del presupuesto también debe priorizarse para cumplir con la educación y los derechos de salud como ‘derecho’, no ‘caridad’, y revisar los salarios e instalaciones excesivas para miembros legislativos y directores de bumn.

Tercero, instaron a la revocación de varios instrumentos y políticas legales realizadas al instante y contienen los intereses del poder. Cuarto, fortaleciendo la erradicación de la corrupción y la gratificación.

Quinto, la alianza rechaza firmemente la implementación de emergencias marciales o civiles. «No proporciona una emergencia marcial o civil que resulta en acciones represivas contra el movimiento de la sociedad civil que expresó a la gente. La acción firme solo se pretende selectivamente solo a los intrusos que provocan acciones y destrucción anarquistas», dijo el comunicado.

Sexto, detenga los esfuerzos para engañar a la historia de la nación. Séptimo, evitan varias formas de discriminación racial y violencia basada en el género.

Support for this call came from famous academics such as Prof. Todung Mulya Lubis (UI), Prof. Harkristuti Harkrisnowo (UI), Prof. Franz Magnis-Suseno (STF Driyarkara), Prof. Gandes Retno Rahayu (UGM), Prof. Susi Dwi Harijanti (Unpad), Prof. Damayanti Buchori (IPB), and Cientos de otros nombres de UI, UGM, Undb, ITB, IPB, Unders, así como varias otras universidades de Indonesia.