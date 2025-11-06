Los académicos creen que Suharto merece el título de Héroe Nacional, esta es la razón

Jacarta – Profesor de la Universidad Hasanudin (Unhas) Makassar, el profesor Marsuki evaluó que el ex segundo presidente de la República de Indonesia, Suharto merecer título héroe nacional de cara al 10 de noviembre que se celebra como el Día de los Héroes.

Según él, Suharto fue el mejor hijo de la nación y sirvió como Presidente de la República de Indonesia durante casi 32 años, a pesar de la controversia que existe en la sociedad hasta el día de hoy.

Sin embargo, dijo, Suharto también había hecho mucho para desarrollar la infraestructura y la economía de la nación mientras dirigía esta república.

«Durante más de 30 años de liderazgo, con diversos avances realizados, realmente merece el título de héroe nacional», dijo Marsuki cuando fue contactado por periodistas el jueves 6 de noviembre de 2025.

Según él, la administración de Suharto también estuvo marcada por la estabilidad económica nacional, la inflación controlada y el crecimiento que colocaron a Indonesia como uno de los países con mejores resultados del Sudeste Asiático.

«En aquel momento, la economía indonesia era temida y era conocida como el ‘tigre asiático’. Sus servicios no se pueden negar. Con tantas propuestas de varios partidos, creo que merece ese título», subrayó.

Luego, mencionó cómo Suharto finalmente renunció voluntariamente en medio de la presión pública en 1998. Dijo que, a pesar de las diversas controversias que se desarrollaron debido a la presión bastante fuerte del público, Suharto decidió renunciar.

«En aquel momento había aspiraciones de que dimitiera y él mismo lo anunció en público. Suharto dimitió con plena conciencia, de acuerdo con las normas que se aplican abiertamente en el Palacio Merdeka», explicó.

Sin embargo, Marsuki respetó las opiniones de varios partidos que todavía se negaban a darle a Suharto el título de héroe. Según él, esta diferencia de opinión está en consonancia con los derechos protegidos por la Constitución y la ley.

«El pensamiento de los partidos que no apoyan esta intención es parte del acuerdo y esperan que sea su derecho, porque el derecho a la opinión está protegido por la ley», añadió.

Allí, dijo, el papel y la función del Consejo de Grado Honorario tenían el mandato de llevar a cabo consideraciones basadas en las opiniones de varios grupos, y podrían ser utilizados como referencia en la toma de decisiones sobre la propuesta del título de héroe a Suharto.