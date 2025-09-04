Los abogados revelan las razones para que Meiza solicite el divorcio a Eza Gionino

VIVA – El abogado de Meiza Aulia Coritha habló con respecto a la demanda de divorcio presentada por su cliente para Eza gionino. Berdarly La declaración del abogado de Meiza, su partido solicitó el divorcio al Tribunal Religioso de Cibinong desde el 29 de agosto de 2025.

«De hecho, a partir del 29 de agosto la demanda y solo obtuvimos un número de caso al 3 de septiembre de 2025», dijo Rendy Rumapea desde YouTube, el jueves 4 de septiembre de 2025.

Mientras tanto, relacionado con la razón por la que su cliente demandó por el divorcio Eza Gionino, quien había sido su esposo durante aproximadamente 7 años. Rendy solo reveló que no había rival entre los dos.

«Por razones, tal vez no hay rival entre ellos. Del matrimonio de siete años tal vez con varias consideraciones, finalmente nuestro cliente MBA Echa se convenció de demandar por el divorcio de Mas Eza», dijo Rendy.

Rendy también estuvo de acuerdo en que la diferencia en la visión y la misión y las complicaciones durante el matrimonio entre los dos fueron la consideración de Meiza Aulia para solicitar firmemente el divorcio. Pero Rendy negó que las razones de las disputas estuvieran relacionadas con la bendición que Meiza nunca había obtenido de la madre de Eza Gionino.

«Si esa razón, por supuesto, no hay nada que discutamos en nuestros puntos es un problema que ocurre durante el matrimonio. Entonces (el problema no es bendecido) antes de que el matrimonio no ingrese al director», dijo.

Rendy también explicó que la razón de la disputa que hizo que su cliente solicitó el divorcio a Pa Cibinong no sucedió recientemente, sino que ocurrió durante el matrimonio.

«Si se le pregunta recientemente, definitivamente no es sí. Significa que nuestro cliente decidió que la demanda de divorcio no era un problema nuevo y luego no se reclamó. Pero esa fue una consideración material que fue acumulativa durante la boda», continuó.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre la supuesta violencia doméstica y una tercera persona, Rendy también se mostró reacio a responderla. Con respecto al tema de la violencia doméstica, este tema es ampliamente discutido por los usuarios de las redes sociales, dado el rastreo registro de casos de violencia contra sus parejas en el pasado.

«¿Violencia doméstica? Wow, no puedo responder. Sí, porque (supuestamente el tema de una tercera persona), no he podido transmitir el caso por ahora», continuó Rendy.