Los 8 países más poblados que nunca se han clasificado para el Mundial son Indonesia e India

Jacarta – A pesar de tener una gran población y millones de futbolistas potenciales, varios de los países con mayor población del mundo nunca han aparecido en la final. copa del mundo.

Factores como la baja popularidad del fútbol, ​​la corrupción y el predominio de otros deportes son las principales causas.

Reportado por VIVA de PlanetaFútbolAquí hay una lista de ocho países con grandes poblaciones que nunca se han clasificado para la Copa del Mundo.

8. Tailandia (71 millones)



El jugador de la selección de Indonesia, Egy Maulana Vikri, cuando se enfrente a Tailandia en la Copa AFF 2022

Tailandia llegó dos veces a la ronda final de la clasificación asiática, concretamente en las ediciones de 2002 y 2018, pero no logró avanzar al torneo principal. Actualmente, “War Elephants” ocupa el puesto 101 en la FIFA, lejos de su máximo rendimiento, que alguna vez alcanzó la posición 43. Sin embargo, Tailandia se clasificó para los eventos olímpicos de fútbol de 1956 y 1968.

7. Vietnam (99 millones)



El jugador de la selección de Vietnam, Nguyen Quang Hai, contra la selección de Indonesia

Introducido por los colonialistas franceses en el siglo XIX, el fútbol es ahora un deporte popular en Vietnam. Este país logró su mejor logro al llegar a la tercera ronda de la clasificación asiática para el Mundial de 2022. Aunque han demostrado un gran potencial, las posibilidades de Vietnam de aparecer en el Mundial de 2026 son todavía muy pequeñas.

6. Filipinas (113 millones)



El centrocampista de la selección de Indonesia, Thom Haye, peleó por el balón con tres jugadores filipinos.

Durante el período colonial de Estados Unidos, el baloncesto y el boxeo eran mucho más populares que el fútbol. Ahora, aunque la popularidad del fútbol está empezando a aumentar, Filipinas todavía está muy por detrás en términos de rendimiento. En la clasificación de la FIFA de septiembre de 2025, ocupan el puesto 143 y nunca se han acercado al cuadro principal de la Copa del Mundo.

5. Etiopía (125 Juta)

Se sabe que Etiopía tiene una rica historia deportiva y buen humor. Sin embargo, nunca se han inscrito en el Mundial. La nación de África Oriental estuvo cerca de clasificarse en 2014, pero fue derrotada por Nigeria en el repechaje. Con el nuevo sistema que otorga a África nueve plazas de clasificación, Etiopía todavía tiene posibilidades de aparecer en la Copa del Mundo de 2030.

4. Bangladesh (169 millones)

Aunque es conocido como un país loco por el cricket, Bangladesh tiene una gran base de aficionados al fútbol. Cuando Argentina ganó la Copa del Mundo de 2022, el pueblo de Bangladesh se unió a la fiesta. Sin embargo, su selección nunca ha aparecido en la fase final desde que comenzó a participar en 1974. Hasta ahora, los “Tigres de Bengala” no han mostrado un desarrollo significativo a nivel internacional.