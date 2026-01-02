Los 7 jugadores más caros de la Copa Africana de Naciones AFCON 2025, el salario de Mahrez es doblemente incorrecto

VIVA – Copa Africana de Naciones 2025 (AFCON) no es sólo un escenario para una competición de prestigio entre países del Continente Oscuro, sino también un lugar de reunión para jugadores africanos con fantásticos contratos. Varias estrellas llegan al torneo con el estatus de los jugadores mejor pagados del fútbol mundial, gracias en gran parte a su paso a la Pro League de Arabia Saudita.

Los datos de Capology muestran que el dominio de los clubes de Oriente Medio es muy claro en la lista de los jugadores africanos mejor pagados en la AFCON 2025. Grandes nombres como Riyad Mahrez, Sadio Mane y Mohamed Salah siguen siendo los principales imanes, tanto en términos de calidad como de valor económico.

Aquí están los siete jugadores africanos mejor pagados de la AFCON 2025.

1. Riyad Mahrez



Riyad Mahrez, jugador del Al Ahli Foto : Instagram @riyadmahrez26.7

Riyad Mahrez encabeza la lista como el jugador africano mejor pagado. El extremo argelino recibe un salario de 886.500 libras semanales con el Al-Ahli. Este contrato es el más importante en la carrera de Mahrez y lo sitúa muy por encima de otros jugadores africanos, incluido Mohamed Salah.

2. Sadio Mané



Cristiano Ronaldo y Sadio Mané

Con Mahrez, Sadio Mane ocupa el segundo lugar con £679,400 por semana. El delantero senegalés también optó por trasladarse a Arabia Saudita en 2023 y ahora refuerza al Al-Nassr.

Aunque su salario todavía está muy por debajo del de Cristiano Ronaldo (£ 7,6 millones por semana), Mane todavía se encuentra en la élite de los jugadores africanos en términos de ingresos. Su contrato, que expira al final de esta temporada, ha abierto especulaciones sobre su futuro.

3. Kalidou Koulibaly



Kalidou Koulibaly, jugador del Al Hilal.

Koulibaly completa los tres primeros. El central senegalés gana £589.300 a la semana con Al-Hilal. Esta cifra no sólo le convierte en el tercer jugador africano mejor pagado, sino que también le convierte en el defensa mejor pagado del mundo en estos momentos. Con su condición de campeón de la AFCON 2021, Koulibaly sigue siendo una figura central en la defensa de Senegal.

4. Mohamed Salah



Mohamed Salah mientras defendía a la selección egipcia

Mohamed Salah ocupa el cuarto lugar con un salario de 400.000 libras esterlinas por semana en el Liverpool. Aunque todavía tiene contrato hasta 2027, el futuro de Salah suele estar vinculado al interés de los clubes saudíes. La AFCON 2025 es una gran oportunidad para que Salah cumpla su ambición de levantar el trofeo que perdió dos veces en la final.